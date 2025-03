Maciej Kurzajewski miał podbić parkiet „Tańca z Gwiazdami”, ale zamiast Kryształowej Kuli musiał się pożegnać z programem już po drugim odcinku. To jednak nie jego taneczne popisy są dziś tematem numer jeden, a reakcja jego byłej żony, Pauliny Smaszcz, na pytania o jego porażkę.

Kurzajewski odpowiada na zarzuty Smaszcz na temat “wyprowadzania PIENIĘDZY”

Maciej Kurzajewski miał podbić parkiet „Tańca z Gwiazdami”, ale widzowie szybko ocenili jego umiejętności. Już w drugim odcinku dziennikarz pożegnał się z programem, co dla wielu było sporym zaskoczeniem.

Choć początkowo wydawało się, że może liczyć na sympatię fanów, to jego występy nie przekonały ani jurorów, ani widzów. W efekcie Kurzajewski i jego taneczna partnerka odpadli jako pierwsi z rywalizacji o Kryształową Kulę.

W tym samym czasie, gdy Kurzajewski żegnał się z programem, jego była żona, Paulina Smaszcz, pojawiła się na branżowym evencie ,,You Can Dance”. Organizatorzy mieli wyczucie – na widowni programu posadzili ją obok… Marcina Hakiela!

TVN usadowił Paulinę Smaszcz obok Hakiela! Nie zabrakło Dominik Serowskiej

Przypadek? Nie sądzimy! Jak wiadomo, oboje mają za sobą medialne rozstania i nie szczędzili swoim byłym gorzkich słów. Trudno się dziwić, że gdy tylko pojawili się razem na evencie, wzbudzili ogromne zainteresowanie mediów.

W wywiadzie dla serwisu Przeambitni Paulina Smaszcz wyraźnie zaznaczyła, że nie śledzi medialnych doniesień i nie interesuje się show-biznesem:

Nie czytam celebryckich mediów. Szkoda mi na to czasu i energii – oznajmiła. – Większość rzeczy to nieprawda, interpretacje i domysły. Domalowano mi demoniczną gębę, ale mam to w nosie.