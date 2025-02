Program „Królowe przetrwania” przynosi widzom wiele emocji pozytywnych i negatywnych. Wypowiedzi uczestniczek są chętnie komentowane w sieci, a przede wszystkim Pauliny Smaszcz, która chętnie opowiadała o byłym mężu Maćku Kurzajewskim.

Paulina Smaszcz w „Królowych przetrwania” znów wraca do przeszłości. Mówi o rozstaniu z Kurzajewskim

Paulina Smaszcz zrezygnowała z programu „Królowe przetrwania”

W 6. odcinku wyznała, że jej były mąż miał jesienią 2022 roku sugerować, że chce do niej wrócić, a chwilę później pojawił się publicznie, będąc w związku z Katarzyną Cichopek.

Chciałam powiedzieć, że to jest wszystko kłamstwo, to, co oni mówią. Na następny dzień rano transmisja z Izraela na żywo, jak się kochają, a kilka dni wcześniej jest u mnie w domu, rozmawia ze mną, z moimi synami, z moją synową i kłamie, że dla niego to jest porażka i ja mam dać mu kolejną szansę. A kilka dni później wyjeżdża i dowiadujemy się, że ona jest jego wielką miłością. Gdzie miałaby być ta szansa? – mówiła na wizji Smaszcz.

W 7. odcinku Paulina Smaszcz zdecydowała się odpuścić program. Przerosły ją emocje po tym, jak dziewczyny z przeciwnej drużny naskoczyły na nią, bo nie wykonała zadania. Następnie Marianna zorganizowała spotkanie, żeby ustalić zasady:

Spotkałyśmy się tutaj nie po to, żeby się kłócić, tylko po to, żeby ustalić zasady, żeby następnym razem nie było między nami takiego sporu przy kolejnej grze, że ktoś gra nie fair, że się wyzywamy — powiedziała Marianna.

Agnieszka nie chciała w tym uczestniczyć: „Ale my już wszystko wyjaśniliśmy. To do niczego nie prowadzi”.

Jak tak uważasz, to odejdź z campu — odpowiedziała Marianna.

Kaczorowska odpowiedziała, że nie ma zamiaru wychodzić, ponieważ przyszła tu ze swoją drużyną. Wówczas Marianna odpyskowała: „Albo ci pasuje, albo wyp***aj”.

Po tych słowach Paulina Smaszcz nie wytrzymała, że powiedziała, że nie będzie w tym uczestniczyć: