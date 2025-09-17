Kilka dni temu media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w nieszczęśliwym wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Dziś (17 września 2025 roku) o godzinie 13:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe, które zgromadziły m.in. bliskich oraz kolegów i koleżanki z branży zmarłej dziennikarki.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk już za kilka dni. Rodzina ujawnia szczegóły. Mają jedną prośbę!

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Żałobnicy żegnają tragicznie zmarłą dziennikarkę

5 września, około godziny 15:00, na trasie S19 w województwie podkarpackim doszło do dramatycznego wypadku samochodowego. W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe, w wyniku którego zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna, a trzy kolejne zostały ranne.

Śmiertelną ofiarą wypadku padła Katarzyna Stoparczyk. Dziennikarka zginęła w wieku 55 lat. Przez lata pracowała w radiu i telewizji, gdzie m.in. prowadziła program „Duże dzieci” z Wojciechem Mannem. Wcześniej prowadziła również audycję „Dzieci wiedzą lepiej” w Polskim Radiu. Była także autorką projektu „Dajcie nam głos! Kasia Stoparczyk i dzieci”.

To on siedział za kierownicą, gdy zginęła Katarzyna Stoparczyk. Prokurator ujawnił ws. młodego kierowcy

Informacja o tragicznym wypadku z udziałem dziennikarki wstrząsnęła całą Polską. Dziś (17 września) odbyła się msza święta żałobna w warszawskim kościele rektorskim pw. św. Jacka przy ul. Freta 10. Dalsza część ostatniego pożegnania na cmentarzu ma mieć jednak charakter prywatny, wyłącznie w gronie najbliższych. Artystka spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w okolicach gdzie niedawno pochowano Stanisława Sojkę.

Rodzina zmarłej tragicznie dziennikarki miała prośbę, aby zgromadzeni na pogrzebie nie przynosili kwiatów, a zamiast tego wsparli inicjatywę Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk. Dodatkowo bliscy poprosili, aby nie składać kondolencji, prosząc o uszanowanie ich prywatności.

Ujawniono drastyczne szczegóły wypadku Katarzyny Stoparczyk! „Znajdowała się już poza pojazdem…”

Zgodnie z prośbą najbliższych Katarzyny Stoparczyk pogrzeb miał bardziej charakter prywatny, jednak w mediach i tak pojawiły się zdjęcia z ceremonii. Przy ołtarzu znalazła się urna wykonana z jasnego kamienia, a także kwiaty, w kolorach czerwonych. Do tego postawiono dwa piękne obrazy z wizerunkiem uśmiechniętej Kasi. Nie brakowało także wzruszających gestów od rodziny zmarłej. Wieniec, który pojawił się od męża i synów wyciska łzy z oczu. Wśród wstęg można wyczytać takie napisy jak: „Kasiu dziękujemy. Rodzina”, czy „Kochamy się Kasiu.”

Na pogrzebie pojawił się również wieniec od samego marszałka sejmu Szymona Hołowni, który zdecydował się w ten sposób uczcić pamięć zmarłej dziennikarki. Wiązanka od polityka była w biało-czerwonych barwach.