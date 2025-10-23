Młody Martyniuk w trakcie podróży samolotem linii lotniczej Wizz Air na trasie Malaga-Warszawa urządził niemałą awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. Ten tak się wściekł, że nikt nie był w stanie go uspokoić, a w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu. Na miejscu czekały już na niego służby.

Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami – ujawnił Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej linii dla „Faktu”.

Linia lotnicza zabrała głos po wybrykach Daniela Martyniuka. To, co wyprawiał przechodzi ludzkie pojęcie

Choć policja potwierdziła, że Daniel Martyniuk jest już na wolności, jego kłopoty mogą się na tym nie skończyć. Wizz Air przekazał w przesłanym mediom oświadczeniu, że pasażer został usunięty z pokładu z powodu agresywnego zachowania. Jeśli przewoźnik zdecyduje się na złożenie oficjalnej skargi, Martyniuk może zostać obciążony kosztami awaryjnego lądowania, a także ukarany grzywną sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy euro.

Michał Wiśniewski ostro o samolotowych wybrykach Daniela Martyniuka. Nie miał dla niego litości!

Nie da się ukryć, że konsekwencje prawne mogą być bardzo poważne. Choć od incydentu Martyniuka niewiele minęło czasu, Jakub Mężyk – prawnik postanowił zabrać głos i opowiedzieć, co oprócz kary pieniężnej może go czekać.

W zależności od kwalifikacji czynu, osoba dopuszczająca się zakłócenia porządku na pokładzie może podlegać: odpowiedzialności administracyjnej — np. wpis na listy osób ‚no-fly’ w niektórych krajach, zakaz wstępu na pokład danej linii lotniczej; odpowiedzialności cywilnej — w przypadku konieczności awaryjnego lądowania, linie lotnicze mogą dochodzić zwrotu kosztów (mowa tu o potencjalnych kwotach rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro); karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności — szczególnie jeśli doszłoby do naruszenia nietykalności cielesnej członka załogi lub innego pasażera (art. 217 k.k.) – tłumaczy Jakub Mężyk w rozmowie z Plotkiem.

Kuba Wojewódzki zabrał głos w sprawie Daniela Martyniuka. Zadziwiająco go podsumował!

Oprócz tego w zależności od działań służb, a także decyzji linii lotniczych, Daniel Martyniuk może zostać ukarany zarówno w Polsce, jak i we Francji.