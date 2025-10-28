O rodzinie Martyniuków ostatnio słuch nie milknie ani na trochę. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych zachowań syna gwiazdora disco polo, który często wywołuje niemałe burze. Teraz na jaw wyszło, że zarówno Daniel jak i jego rodzice borykają się z wyniszczającym nałogiem.

Danuta Martyniuk wciąż obrywa za aferę syna! Przykre, przez co teraz przechodzi

Martyniukowie mają wspólny nałóg

W ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Daniela Martyniuka wiele się dzieje. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach. To jednak nie koniec. Kilka dni temu w mediach aż huczało o aferze lotniczej z udziałem młodego Martyniuka.

Warto wspomnieć, że na trasie Malaga-Warszawa Daniel urządził awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. Ten tak się wściekł, a w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu.

Chrzciny małego Martyniuka w cieniu skandalu. Na wydarzeniu niespodziewanie zabrakło Zenka!?

Teraz jednak mówi się o radosnej chwili w rodzinie Martyniuków, która miała miejsce w ubiegły weekend. 26 października w jednym z białostockich kościołów odbyły się chrzciny małego Floriana, czyli syna Daniela i jego żony Faustyny. Co ciekawe, młody Martyniuk zapowiadał, że nie pojawi się na uroczystości, a jednak postanowił zagościć. Wielkim zdziwieniem okazała się jednak nieobecność Zenka Martyniuka, którego nie dostrzeżono podczas rodzinnej uroczystości.

Co ciekawe, z relacji mediów i świadków uroczystości chrzcin wynika, że Daniel boryka się z papierosowym nałogiem. Jak się okazuje, towarzyszy on również jego mamie Danusi. Nawet paparazzi przyłapało ich, gdzie co jakiś czas wychodzili z lokalu, aby zapalić.

Prawnik komentuje sprawę Daniela Martyniuka! Ogromna kara pieniężna to dopiero początek

Z uzależnieniem do papierosów boryka się również Zenek Martyniuk, który kiedyś w jednym z wywiadów otwarcie opowiedział o swoim nałogu.