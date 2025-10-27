Jeszcze kilka dni temu w mediach aż huczało o aferze samolotowej, a teraz mówi się o chrzcinach syna Daniela Martyniuka. Co ciekawe, młody Martyniuk zapowiadał, że nie pojawi się na uroczystości, a jednak postanowił zagościć. Wielkim zdziwieniem okazała się jednak nieobecność Zenka Martniuka, którego nie dostrzeżono podczas rodzinnej uroczystości.

Zenek Martyniuk nie dotarł na chrzest wnuka?

Za rodziną Martyniuków wielkie wydarzenie. Wczoraj (26 października) w jednym z białostockich kościołów syn Daniela Martyniuka i jego żony Faustyny przyjął chrzest święty. O dziwo na uroczystości pojawił się Daniel, który zapowiadał, że będzie nieobecny na chrzcinach syna, pisząc: „Chrzciny Floriana są w październiku 26. Niestety mnie na nich zabraknie.”

Później jednak wyjaśnił, że jak jego pociecha dorośnie, to wytłumaczy mu powód.

Szok, żeby nie móc przyjechać na chrzciny syna. Kiedyś mu to wytłumaczę. Zrozumie! – pisał Daniel.

Tak się jednak nie stało, a młody Martyniuk pojawił się na chrzcinach syna. Zanim jednak dotarł, czekała go podróż z Hiszpanii do Polski, o której w mediach huczy od kilku dni. Daniel w trakcie lotu samolotem urządził niemałą awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. W konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu. Na miejscu czekały już na niego służby, a teraz grożą mu poważne konsekwencje.

Chrzciny jednak odbyły się bez większych problemów, a na miejscu pojawił się również Daniel. O dziwo dużym zaskoczeniem jednak okazała się nieobecność Zenka Martyniuka. Na zdjęciach paparazzi na próżno szukać gwiazdora disco polo, bo na żadnym ze ujęć wykonanych przed kościołem go nie widać. Była za to jego żona Danusia. Być może muzyk nie wziął tylko udziału w części kościelnej na chrzcinach wnuka, a może skrywał się gdzieś na uboczu? „Pudelek” próbował dowiedzieć się od Zenka, co robił tego dnia i czy faktycznie nie był obecny, ale rzekomo rzucił tylko słuchawką.

Co ciekawe, piosenkarz jeszcze jakiś czas temu deklarował, że pojawi się z całą rodziną na chrzcinach, jednak na miejscu był zupełnie niewidoczny.

Wszystko organizuje Faustyna w Białymstoku. Wspaniale sobie radzi. My z Danusią szykujemy się na tę uroczystość i nasz syn też tam będzie – zapewniał niedawno Zenon w rozmowie z Glam Press.

Tuż po chrzcinach Daniel Martyniuk postanowił opublikować na Instastories zdjęcie ze chrztu synka, a na jego szatce widniał wzruszający napis: „Dziecko to dar od Pana. To cząstka nieba na ziemi”. Trzeba przyznać, że to jednak spora odmiana od poprzednich, kontrowersyjnych wpisów czy relacji, które publikował. Warto dodać, że maluch przyjął imiona Florian Daniel.