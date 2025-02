W połowie października 2024 roku wybuchła afera wokół Tomasza Barańskiego, który po petycji ze strony tancerzy został odsunięty od pracy na planie 15. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Dokument podpisały 93 osoby, które miały zarzucać choreografowi, że komunikuje się z nimi w wulgarny sposób, wzbudza strach, stosuje „niemoralne i nieuczciwe praktyki” noszące znamiona mobbingu, w tym także przemoc psychiczną i fizyczną oraz stosuje niejasne rozliczenia i umowy zawierające niekorzystne zapisy. Ostatecznie Barański nie pojawił się w ostatnich odcinkach show, w tym finale – ani na widowni ani w roli choreografa. Producent show zapewnił, że produkcja programu postanowiła całkowicie odciąć się od gwiazdora.

Jakiś czas później poinformowano, że produkcja „Tańca z Gwiazdami” znalazła już zastępstwo na miejsce Barańskiego – jak przekazał Pudelek, na miejsce głównego choreografa powrócił Maciej Zakliczyński, który rozstał się z show na rzecz „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie zastępował Krzysztofa „Krisa” Adamskiego.

Teraz głos w sprawie Tomasza Barańskiego i zmian w „Tańcu z Gwiazdami” zabrał Rafał Maserak, który w marcu 2024 roku zadebiutował jako juror w tanecznym show. W rozmowie z Kozaczkiem, Maserak wymijająco odpowiedział na pytanie o aferę i decyzję produkcji o zmianie choreografa. Zapytany o to, czy „jest mu żal tego, co wydarzyło się wokół Tomasza” odparł:

Nie, po prostu Maciej Zakliczyński już był choreografem „Tańca z gwiazdami”, potem poszedł do „Twojej twarzy”. Teraz przez to, co się wydarzyło w poprzedniej edycji, po prostu Maciek wrócił na zastępstwo. No i najwyraźniej po prostu produkcja stwierdziła, żeby Maciej został od początku tej edycji.

Następnie podkreślił, że nie odczuł, by w związku ze zmianami w programie pojawiły się negatywne emocje ze strony Barańskiego, w tym chociażby zazdrość:

Z Tomkiem cały czas się przyjaźnię, jest to mój dobry kumpel i przyjaciel, więc cały czas mamy ze sobą kontakt. Jest w super formie, więc namówię go, żeby przyszedł na któryś odcinek. My wszyscy się znamy, my w tym środowisku gdzieś tam się obracamy, więc tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma żadnej zazdrości czy czegoś, że teraz Maciej jest choreografem, a Tomek nie. Tomek ma też inne rzeczy i inne projekty, więc na pewno sobie też z tym świetnie radzi.

Rafał Maserak zapytany przez naszego reportera wprost, czy wspiera przyjaciela w trudnej sytuacji związanej z ostatnią głośną aferą odpowiedział szczerze:

Tak naprawdę wspieram. Zawsze jestem taką osobą, która gdzieś stara się to wszystko rozluźnić i żeby tam nie było jakichś niedopowiedzeń, więc wspieram oczywiście. Jest to mój kumpel, więc go wspieram, czemu mam nie wspierać. I tyle. My tak naprawdę, większość tancerzy z Tańca z Gwiazdami, raczej się tutaj wspieramy, a nie sobie przeszkadzamy.

Na koniec dodał, że zszokowały go nie tyle zarzuty wobec Barańskiego, co postawa osoby, która rozpoczęła głośną aferę i zarzuty o mobbing, do których następnie podłączyły się 93 osoby domagajace się usunięcia Barańskiego z „TzG”:

Wiesz co, w szoku było, że ktoś ze środowiska takie rzeczy po prostu robi i tyle. Nie pomaga sobie, mi się wydaje, bo to też osoba, która takie rzeczy robi, to raczej nie będzie pozytywnie na niego rzutowało – podsumował.

