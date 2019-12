Robert Lewandowski (31 l.) czekał do ostatniego meczu w sezonie Bundesligi, by poddać się operacji. Zabieg usunięcia przepukliny pachwinowej zaplanowano u niego już wcześniej. Ostatecznie mąż Anny Lewandowskiej trafił do szpitala 22 grudnia.

Tuż po meczu Bayernu Monachium z VFL Wolfsburg wygranym dla drużyny Roberta 2:0 Lewandowskiego przewieziono do kliniki. Tam piłkarz poddał się zaplanowanemu zabiegowi. Po jego zakończeniu klub Lewego wydał oficjalne oświadczenie w sprawie stanu zdrowia zawodnika:

Robert Lewandowski pomyślnie przeszedł operację lewej pachwiny, po wygranym meczu 2:0 z VFL Wolfsburg. Polski strzelec, który jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi z 19 bramkami, musi teraz odpoczywać przez kilka dni – informuje pracodawca Lewego.

Na męża i tatę czekały w sobotę jego kobiety – Anna i Klara. Lewandowska wrzuciła na Instagram zdjęcie z córką zrobione na tle choinki.

#tataczekamy – napisała Anna.

Życzymy Lewemu szybkiego powrotu do formy i spokojnych świąt.