Robert Lewandowski jest uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, a jego nazwisko zna niemal każdy fan piłki nożnej. Przez lata swojej kariery zdobył wiele prestiżowych nagród i tytułów oraz dorobił się ogromnego rzesza fanów zarówno w Polsce jak i za granicą. W 2022 roku Lewandowski spełnił swoje marzenie i przeszedł do klubu FC Barcelona, jednocześnie przeprowadzając się z rodziną na stałe do Hiszpanii.

Krótko po przeprowadzce w sieci pojawiały się nagrania jak zagraniczni fani Lewego wręcz rzucali się na jego auto, gdy ten jechał ulicą i nagrywali go swoimi telefonami. Dziś piłkarz wciąż cieszy się ogromną popularnością, a wielu fanów piłki nożnej specjalnie przylatuje do Hiszpanii, by móc osobiście zobaczyć go w drużynie FC Barcelony. Okazuje się jednak, że nie każdy dobrze wspomina spotkanie z Robertem.

Fan piłki nożnej zawiedziony zachowaniem Roberta Lewandowskiego

TikToker publikujący pod pseudonimem „glowacki” wyleciał w styczniu do Hiszpanii, by zobaczyć na żywo drużynę FC Barcelona i zrobić sobie z nimi pamiątkowe selfie. Udało mu się zrealizować ten plan niemal ze wszystkimi, poza drobnym wyjątkiem. Miłośnik piłki pozytywnie ocenił zachowanie Inigo Martineza, Frenkiego de Jonga, Hansi Flickera oraz Wojtka Szczęsnego, który jak wspominał, wywarł na nim najlepsze wrażenie:

Stanął w korku, otworzył okno i porobił sobie fotki z każdym, kto stał w tym miejscu – zachwalał.

Zdecydowanie gorzej wypadli Pablo Torre i Inaki Pena, który całkowicie zlekceważyli prośby o wspólne zdjęcie. Największym rozczarowaniem okazał się jednak Robert Lewandowski:

No i tu się zawiedliśmy z całą polską grupą. Robert przejechał bez żadnej interakcji. Pojechał na czerwonym w pi**u – napisał rozżalony tiktoker.

TikToker napisał też, że wraz z grupą polskich fanów czekali sześć godzin, by mieć szansę na wspólną fotkę lub autograf, dlatego tym większe było ich rozczarowanie po zachowaniu części zawodników:

Czekaliśmy tam około 6h, duży rozstrzał pomiędzy wyjazdem zawodników od 13 do 16:30. Piłkarze przyjeżdżali koło 9, a trening zaczynali o 11.

Nie jest to też pierwszy raz, gdy fan „zgłasza zażalenie” na zachowanie polskiego piłkarza. Jak myślicie, Lewandowski jakoś się do tego ustosunkuje?

