Oszałamiające kreacje na Bestsellerach Empiku 2024! PÓŁNAGA Roksana Węgiel, Maria Dębska, odmieniona Racewicz (FOTO)

Roksana Węgiel może liczyć na wsparcie ze strony brata — Maksymiliana. Młody chłopak jest dumny z sukcesów siostry, ale pamięta także czasy, gdy dopiero zaczynała wchodzić do branży muzycznej i miała w sobie wiele wątpliwości. Niestety, ale czasami Maksymilian Węgiel obrywa za to, że jego siostra jest osobą rozpoznawalną w kraju:

Mamy świetne relacje. Bardzo przyjaźnię się z Maksem. Pamiętam, jak marzyłam, żeby mieć rodzeństwo, no i pojawił się on. Był takim moim wymarzonym bratem. […] Maks pamięta czasy, kiedy było inaczej, kiedy nie byłam rozpoznawalna. Jak on na to reaguje? Myślę, że dzielnie to znosi. To może być dla niego w życiu zarówno plus, jak i minus, bo ludzie komentują. Czasami dzieciaki potrafią mu też z tego powodu dowalić, ale zazwyczaj Maks spotyka się z pozytywnymi komentarzami, choć wiadomo — dostaje też rykoszetem za to, że ma sławną siostrę, co nie powinno mieć miejsca — powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Eską.pl.