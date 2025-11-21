Dwie gwiazdy, które pozornie dzieli wszystko m.in. wiek, styl, etap kariery niespodziewanie zaskoczyły fanów wspólną, pełną humoru świąteczną scenką. Roxie Węgiel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych wokalistek w Polsce i Doda, czyli ikona polskiej popkultury udowodniły, że dystans do siebie i dobre poczucie humoru to duet idealny. Telefoniczna rozmowa stała się hitem Internetu, a jedne moment w nagraniu może stać się viralem w mediach społecznościowych.

Świąteczny telefon od Dody

Roxie Węgiel, która w filmiku jest bardzo zajęta przygotowaniami do świąt odbiera telefon, którego kompletnie się nie spodziewała. Po drugiej stronie słuchawki znajduję się Doda, która jak zawsze jest pełna energii i ekspresji. Pierwsze minuty zwiastują, że z pewnością nie będzie to rozmowa taka jak zawsze. Artystka zaczyna podpytywać Roxie o jej przygotowania do świąt.

Jak tam idą przygotowania na święta?

Roxie na zadane pytanie bardzo szybko opowiada:

A no, całkiem, całkiem. Wiesz, już trzeba powoli się do tych świąt przygotowywać.

Tajemnicze pudełko

Największe zamieszanie wywołała kwestia tajemniczego prezentu. Doda, która trzyma prezent bardzo blisko nagle zaczęła go otwierać, Roxie zaciekawiona co się w nim znalazło od razu zapytała:

A co ty tam masz za prezent?

Doda nieco zmieszana pytaniem młodej wokalistki, szybko wyrzuca prezent przed siebie i mówi:

A nie, nie pokażę.

Roxie postanowiła nadal ciągnąć temat:

Ej, no weź mi pokaż. No błagam cię, zaciekawiłaś mnie.

Doda postanowiła to skwitować, jednym zdaniem:

Nie, ma być niespodzianka. Zobaczysz, spodoba Ci się na pewno.

Te sekundy złapane w kadrze robią furorę. Internauci podpisują ją memami, a klip błyskawicznie krąży po platformach społecznościowych.

Rozmowa kończy się tak, jak fani tych dwóch artystek mogli się spodziewać, czyli ciepło, serdecznie i z typowym dla nich kobiecym luzem.