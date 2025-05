Wielki konkurs Eurowizji już za rogiem, a rywalizacja coraz większa. Do sieci trafiło właśnie nagranie z drugiej próby Justyny Steczkowskiej, która wystąpi już w pierwszym półfinale. Piosenkarka wywarła ogromne wrażenie nie tylko na Polakach!

Eurowizyjny występ Justyny Steczkowskiej

W tym roku na konkursie Eurowizji nasz kraj reprezentuje ikona polskiej sceny muzycznej – Justyna Steczkowska. Artystka zwyciężyła polskie preselekcje z utworem „Gaja”, który pokochali widzowie. Warto wspomnieć, że wokalista po raz pierwszy na eurowizyjnej scenie stanęła w 1995 roku w Irlandii (Dublinie) z piosenką „Sama”. Niestety wtedy nie popisała się i zajęła 18. miejsce.

Steczkowska tym razem jest gotowa udowodnić, co naprawdę potrafi. Artystka od kilku dni jest już w Bazylei, gdzie trwają intensywne przygotowania do wielkiego show. Jak się okazuje, jej choreografia będzie nieco odbiegać od tej z preselekcji. Piosenkarka postawiła sobie wysoką poprzeczkę, bo poza śpiewaniem nie brak tu dynamicznego tańca, a nawet fruwania nad sceną, co przypomina kaskaderkę.

Do sieci trafiło nawet 30-sekundowe nagranie z drugiej próby Steczkowskiej, które w kilka godzin osiągnęło setki tysięcy wyświetleń. Pod wrażeniem występu artystki są nie tylko Polacy, a w komentarzach uaktywniła się cała masa osób z innych narodowości.