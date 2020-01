Selena Gomez (27 l.) karierę zaczęła jako nastolatka i dzięki temu, cały świat mógł przyglądać się jej medialnemu związkowi – przede wszystkim z Justinem Bieberem.

Instagram Seleny Gomez

Hailey Baldwin POLUBIŁA filmik Seleny Gomez i pokazała tym, że wspiera piosenkarkę!

Selena, po wrzuceniu do sieci piosenek „Lose You To Love Me” i „Look at her now” można wywnioskować jedno – rozstanie i nowy związek Biebera przeszła boleśnie. Gwiazda Disney’a w zeszłym roku trafiła nawet do szpitala psychiatrycznego. Oprócz tego choruje na toczeń rumieniowaty, przez który musiała przejść przeszczep nerki.

Nowy Rok Selena Gomez powitała wspomnieniami z 2019 roku. Podzieliła się najlepszymi zdjęciami i nagraniami na Instagramie. Na jednym zdjęciu można zobaczyć gwiazdę w rozpaczy.

Ze zdrowiem Seleny Gomez nadal jest ŹLE – gwiazda przeszła ATAK PANIKI