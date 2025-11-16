Shazza to topowa gwiazda disco polo w Polsce. Jej piosenki znają niemal wszyscy. Nie wszyscy wiedzą, z czym musiała mierzyć się gwiazda. Diagnoza była bezlitosna. Opowiedziała o walce z chłoniakiem.

Shazza jest królową disco polo

Shazza, a właściwie Marlena Pańkowska, jest niekwestionowaną Królową polskiego disco polo, której kariera rozkwitła na przełomie lat 90. i 2000. Artystka szybko zdobyła ogólnopolską popularność dzięki energetycznym przebojom, które szturmem podbiły listy przebojów i parkiety dyskotek. Jej największe hity, takie jak „Bierz, co chcesz” oraz kultowe „Baiao Bongo”, stały się synonimem gatunku i zapewniły jej status ikony.

Shazza wyróżniała się nie tylko głosem i charyzmą, ale także odważnym wizerunkiem, który pomógł spopularyzować disco polo wśród szerszej publiczności. Mimo upływu lat i zmian trendów muzycznych Shazza nadal pozostaje aktywna zawodowo, regularnie koncertując, nagrywając nowe utwory i utrzymując stały kontakt z wiernymi fanami, co cementuje jej legendarną pozycję na polskiej scenie muzycznej.

Shazza dalej jest na topie

Podczas dzisiejszej wizyty Shazzy w programie „Halo tu Polsat”, Katarzyna Cichopek podkreśliła, że to właśnie jej autentyczna pasja jest kluczem do sukcesu. Muzyka płynąca prosto z serca artysty trafia do słuchaczy, którzy tłumnie bawią się na koncertach.

Prowadząca przypomniała znany cytat Marleny Pańkowskiej, mówiący o tym, jak publiczność napędza ją do działania. W związku z tym, że ta sceniczna wymiana działa w obie strony, pojawiło się kluczowe pytanie — skąd dziś Shazza czerpie energię, którą później oddaje podczas swoich występów?

Tak naprawdę ważne jest, jakimi ludźmi się otaczamy w życiu. To jest jedna rzecz. Z jakimi ludźmi pracujemy, co nas mija po drodze w życiu, jakie są ważne dla nas takie elementarne wartości życiowe. Dopóty, dopóki ich nie pogubimy, a tak jak wspomniałam wcześniej, ten świat troszkę zmierza nie w takim kierunku, […]. Myślę, że warto hołdować tym wartościom, które wynosimy z domu i przede wszystkim wysyłać to właśnie na koncertach – odpowiedziała.

I dodała:

Miałam przyjemność w tym roku zagrać bardzo dużo koncertów. Mamy już bookowane koncerty na następny rok. […] Ta sama publiczność, którą spotykamy na koncertach, ona później, po koncertach, daje mi ten czas, oddając mi energię, którą ja przekazałam. Przede wszystkim wysyłam w stronę publiczności dobrą energię, dobre słowa, życzenia przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze – kontynuowała.

Niestety nie wszystko w jej życiu układało się idealne. Kilka lat temu na Shazzę spadła dramatyczna diagnoza.

U Shazzy zdiagnozowano chłoniaka

Zdrowie Shazzy to kwestia o szczególnym znaczeniu, zwłaszcza że wiosną 2020 roku zdiagnozowano u niej chłoniaka. Artystka pozostaje pod stałą opieką medyczną. Choć proces leczenia wciąż trwa, Shazza zapewnia, że czuje się dobrze.

Czasami tak bywa, że w nasze życie wpisane są różne ścieżki. […] Ja jestem teraz w trakcie terapii celowanej, bardzo nowoczesnej, zrefundowanej – z czego się bardzo cieszę i moi bliscy się cieszą, moi rodzice, mój partner, Tomasz, z którym pracuję, mój przyjaciel. Dzięki tej terapii mogę swobodnie wykonywać dalej pracę, która, jak wspomniałam, jest moją pasją, koncertować – zdradziła Shazza „Halo tu Polsat”.

Jak zaznaczyła Marlena Pańkowska, jej koncertowy kalendarz wygląda wyjątkowo obiecująco — ma już zaplanowanych 27 występów na przyszły rok. Pańkowska podkreśla jednocześnie, że ten intensywny tryb pracy, obejmujący nagrywanie nowych utworów, liczne koncerty i spotkania z fanami, jest możliwy dzięki osiągnięciom współczesnej medycyny.

Dziękuję za to moim doktorom, którzy dają mi taką opiekę medyczną, że mogę dalej cieszyć się życiem.

Mimo zmagań z chorobą nowotworową Shazza nie zwalnia tempa. Artystka nieustannie koncertuje, pracuje nad nowymi utworami, a niedawno brała udział w sesji zdjęciowej. Co więcej, obiecuje, że w nadchodzącym roku jej fani mogą spodziewać się jeszcze więcej niespodzianek.

