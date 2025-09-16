Anna Lewandowska zawitała na polskie salony. Rozmawiała z naszym reporterem!
Żona piłkarza zabłysnęła w małej czarnej!
Robert i Anna Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par sportowców nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Piłkarz od wielu lat robi zawrotną karierę na boisku nie tylko w Polskiej reprezentacji, ale także od jakiegoś czasu w drużynie FC Barcelony. Anna Lewandowska w przeszłości mocno związana była natomiast z dyscypliną karate, która przyniosła jej wiele osiągnięć. Obecnie natomiast spełnia się nie tylko w roli żony czy mamy, ale również jest trenerką, bizneswomen i właścicielką Edan Studios.
Anna Lewandowska na warszawskich salonach
Żona Roberta Lewandowskiego głównie żyje w Barcelonie i stamtąd prowadzi biznesy. Dlatego niezwykle rzadko pojawia się na warszawskich salonach. Teraz zrobiła wyjątek i pojawiła się na imprezie marki YES, a wszystko z okazji zostania ambasadorką marki. Stworzył swoją autorską biżuterię, która oddaje charakter trenerki.
Zamieniła kilka zdań z naszym reporterem Maćkiem Lechocińskim. Przyznała, że lubi biżuterie, ale nie lubi wyglądać, jak choinka:
To jest biżuteria, którą możemy dopasować do wszystkiego. Na co dzień mieszkam w Barcelonie, dlatego ważne jest dla mnie to, żeby mieć taką biżuterię, która mnie ozdobi, przy zdobi, a przy której nie będę wyglądała, jak choinka, bo na co dzień chodzę w sportowych ubraniach – powiedziała Lewandowska w rozmowie z Kozaczkiem.
Żona piłkarza zabrała na wydarzenie najbliższą rodzinę, czyli mamę, teściową i siostrę Roberta Lewandowskiego, Milenę. To pokazuje, jak dobrą więź ma z rodziną męża i chce dzielić się tym wyjątkowym dniem właśnie z nimi.
