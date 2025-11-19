Nawigacja

Tak wyglądało rozstanie Zillmann z partnerką. Rozegrała się przykra scena

Autor Maciej Lechociński

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak oficjalnie się rozstały. 18 listopada potwierdziła tę informację Julia Walczak, która zamieściła wymowny komentarz pod filmikiem z byłą partnerką. Później zaczęły się pojawiać w sieci spekulacje na temat związku Zillmann z jej partnerką taneczną — Janją Lesar. Teraz udało nam się poznać szczegóły ich rozstania. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało!

Katarzyna Zillmann rozstała się z partnerką. Tak wyglądały smutne kulisy

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak od kilku tygodni miały już nie być razem. Partnerka wioślarki jednak starała się nie wypowiadać publicznie na temat rozstania, żeby jej ukochana mogła na spokojnie brać udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Zaskakujące szczegóły ujawnił reporter portalu Pomponik:

Dziewczyny nie są razem już od kilku tygodni. Tylko Kasia nie chciała o tym mówić. Duży szacunek dla byłej dziewczyny Kasi, że wstrzymała się z tym do finału. Jeśli powiedziałaby o tym w trakcie edycji, to mogłaby zaszkodzić Kasi, a powiedziała to dopiero po zakończeniu tej edycji. Więc fajnie, że tak po prostu zrobiła — wyznał Damian Glinka na TikToku.

Tak Julia Walczak rozstała się z Katarzyną Zillmann. Wymowny wpis podbił sieć

Julia Walczak pod jednym z postów, na których pokazała, jak poderwała Katarzynę Zillmann, zamieściła wymowny komentarz. Napisała, że „nieaktualne jak coś”. Katarzyna Zillmann również odniosła się do całej sytuacji i napisała, że nie jest już w narzeczeństwie ze sportsmenką:

To nie jest takie czarno białe. […] Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę ten swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie — podsumowała w podkaście „Toplespodcast”.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar są razem? Niepokojące doniesienia zalały sieć

Teraz wiele osób plotkuje na temat miłosnej relacji, która miała się narodzić w programie „Taniec z Gwiazdami”. Według internautów Katarzyna Zillmann ma obecnie romans z Janją Lesar. Ostatnie zdjęcia zrobione przez jeden z tabloidów, na których kobiety miały okazywać sobie czułości, zszokowały fanów. Do tej pory jednak żadna z zainteresowanych nie potwierdziła tych doniesień.

