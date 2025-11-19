Katarzyna Zillmann i Julia Walczak oficjalnie się rozstały. 18 listopada potwierdziła tę informację Julia Walczak, która zamieściła wymowny komentarz pod filmikiem z byłą partnerką. Później zaczęły się pojawiać w sieci spekulacje na temat związku Zillmann z jej partnerką taneczną — Janją Lesar. Teraz udało nam się poznać szczegóły ich rozstania. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało!

Tak Patrycja Markowska zareagowała na wieść o ciąży. Wzruszające

Katarzyna Zillmann rozstała się z partnerką. Tak wyglądały smutne kulisy

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak od kilku tygodni miały już nie być razem. Partnerka wioślarki jednak starała się nie wypowiadać publicznie na temat rozstania, żeby jej ukochana mogła na spokojnie brać udział w „Tańcu z Gwiazdami”. Zaskakujące szczegóły ujawnił reporter portalu Pomponik:

Dziewczyny nie są razem już od kilku tygodni. Tylko Kasia nie chciała o tym mówić. Duży szacunek dla byłej dziewczyny Kasi, że wstrzymała się z tym do finału. Jeśli powiedziałaby o tym w trakcie edycji, to mogłaby zaszkodzić Kasi, a powiedziała to dopiero po zakończeniu tej edycji. Więc fajnie, że tak po prostu zrobiła — wyznał Damian Glinka na TikToku.

ZOBACZ TAKŻE: Żona Krychowiaka zachwyca talią osy na premierze. Odważna stylizacja!