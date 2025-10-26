Zillmann i Lesar naprawdę TO zrobiły?! Widzowie przecierali oczy ze zdumienia
Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” zawrzało!
To był moment, o którym mówią dziś wszyscy widzowie „Tańca z Gwiazdami”. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały zmysłową rumbę, którą zakończyły w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Występ natychmiast stał się viralem, a internet dosłownie eksplodował.
Zillmann i Lesar przeszły do historii „Tańca z Gwiazdami”! Takiego finału nikt się nie spodziewał!
Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom prawdziwego wachlarza emocji, ale to właśnie Katarzyna Zillmann i Janja Lesar sprawiły, że publiczność w studiu zamarła. Pierwsza w historii programu kobieca para zatańczyła płomienną rumbę, której finał wprawił wszystkich w osłupienie.
W ostatnich sekundach swojego występu Zillmann i Lesar pocałowały się na parkiecie. Ten gest stał się jednym z najbardziej komentowanych momentów sezonu.
Jury nie miało wątpliwości – to był pokaz emocji, ekspresji i autentyczności.
Tak wygląda rumba człowieka – zachwyciła się Iwona Pavlović, wystawiając najwyższą notę.
Komisja jednogłośnie przyznała duetowi 40 punktów, a więc maksymalny możliwy wynik.
Pod nagraniem występu w mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się tysiące komentarzy. Fani nie kryli zachwytu nad odwagą i emocjonalnością występu:
- „Dziewczyny przekroczyły absolutnie każdą granicę – kosmos!”
- „To było piękne, wzruszające i prawdziwe. Brawo!”
- „40 punktów jak najbardziej zasłużone!”
Nie zabrakło jednak i głosów krytycznych:
- „Dla mnie przereklamowane, na pewno nie na 40 punktów.”
- „Zdecydowanie są faworyzowane.”
- ,,Nie rozumiem w poprzednim sezonie wszyscy wyzywali Agnieszkę i Filipa że seksualizacja, że on ma żonę itd. Kasia też ma partnerkę i całuje Janję i nie ma problemu? Ja na miejscu jej partnerki byłabym bardzo smutna to widząc.”
Jak widać, ich rumba nie pozostawiła nikogo obojętnym.