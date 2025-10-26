To był moment, o którym mówią dziś wszyscy widzowie „Tańca z Gwiazdami”. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały zmysłową rumbę, którą zakończyły w sposób, jakiego nikt się nie spodziewał. Występ natychmiast stał się viralem, a internet dosłownie eksplodował.

Zillmann i Lesar przeszły do historii „Tańca z Gwiazdami”! Takiego finału nikt się nie spodziewał!

Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom prawdziwego wachlarza emocji, ale to właśnie Katarzyna Zillmann i Janja Lesar sprawiły, że publiczność w studiu zamarła. Pierwsza w historii programu kobieca para zatańczyła płomienną rumbę, której finał wprawił wszystkich w osłupienie.

W ostatnich sekundach swojego występu Zillmann i Lesar pocałowały się na parkiecie. Ten gest stał się jednym z najbardziej komentowanych momentów sezonu.

Jury nie miało wątpliwości – to był pokaz emocji, ekspresji i autentyczności.

Tak wygląda rumba człowieka – zachwyciła się Iwona Pavlović, wystawiając najwyższą notę.

Komisja jednogłośnie przyznała duetowi 40 punktów, a więc maksymalny możliwy wynik.