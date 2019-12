Roksana Węgiel (14 l.) to jedna z najpopularniejszych i najmłodszych gwiazd w Polsce, dzięki wygranej polskiej edycji „The Voice Kids”, a następnie Eurowizję Junior 2018 z piosenką „Anyone I Want to Be”. Zgarnęła też statuetkę dla najlepszego polskiego wykonawcy MTV Europe Music Awards.

Rodzice Roksany Węgiel

SZOK! Roksana Węgiel w asyście policji rozpoczęła rok szkolny

O młodej piosenkarce często można usłyszeć, że jest całkiem dojrzała, jak na swój wiek. Na pewno za tym sukcesem stoją jej rodzice. Ostatnio na Instastory Węgiel pojawiła się relacja, na której możemy zobaczyć tatę i brata 14-latki.

Okazuje się, że pan Rafał Węgiel ma ogromnej poczucie humoru, a zarazem jest bardzo dumny z córki i bardzo ją wspiera. Nazwał swój profil instagramowy „Stwórca Roxie”.

Roksana Węgiel nie była aniołkiem. W dzieciństwie „odwalała grube akcje”

Ta nazwa użytkownika jest genialna 😂 kto wpadł na tą nazwę niech dostanie Nobla haha😅 Roxie opowiada na wywiedach, że pan od początku ją wspierał to super, że są tacy ludzie, super foto i pozdrowionka Stwórca roxie haha xd co za nazwa Ale trzeba przyznać, nazwę ma Pan w czosnek😂😂 – czytamy w komentarzach na profilu Rafała Węgla.