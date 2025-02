Dziś (27 lutego) wypada tłusty czwartek. Nie da się ukryć, że to jedno z ulubionych świąt Polaków, którzy tego dnia nie żałują sobie słodkości. W cukierniach i piekarniach nie brak tłumów, które przeżywają prawdziwe oblężenie, a pączki i faworki rozchodzą się jak świeże bułeczki.

Pączki u Magdy Gessler i Sandry Kubickiej

W tłusty czwartek ceny pączków oscylują od kilkudziestu groszy do nawet kilkudziesięciu złotych za sztukę. Jednak czy wyższa cena faktycznie równa się jakości? Przekonaliśmy się o tym sami, testując kultowe pączki Magdy Gessler i zupełną nowość od Sandry Kubickiej.

Magda Gessler to ikona polskich kulinariów. Jest ona właścicielką kilku restauracji oraz kawiarni. Natomiast najpopularniejszy lokal, w którym możemy dostać słodkie wypieki to „Słodki Słony” na ul. Mokotowskiej w Warszawie, który jest również prowadzony przez jej córkę Larę Gessler. Tam ceny pączków zaczynają się od 23 złotych.

Kolejną propozycją od Magdy Gessler i kultowym miejscem na mapie stolicy jest restauracja „U Fukiera”, która również serwuje słodkości w tłusty czwartek. W tym dostępne są faworki w cenie 41 złotych oraz trzy smaki pączków – malina, róża (19 zł) oraz nowość z tajemniczym kremem na bazie adwokatu „Zupa nic” (21 zł). Warto dodać, że jeszcze kilka lat temu pączki u Gessler można było dostać w granicach 10 zł. Teraz ta kwota została podwojona.

Postanowiliśmy jednak sprawdzić, czy faktycznie pączki o zawrotnej kwocie około 20 zł za sztukę wyróżniają się na tle innych. Jak się okazuję… zdecydowanie TAK! Duża ilość nadzienia i rozpływające się w ustach ciasto robi niezłą robotę. Poza tym warto zwrócić uwagę na design pączków, które są ozdobione brokatem czy kwiatem.

Kolejna propozycja to pączki Sandry Kubickiej „matcha malina”, które powstały w kolaboracji z cukiernią A.Blikle. To zupełna nowość na rynku, która z pewnością zachwyci fanów nietypowych połączeń. Tym razem Kubicka oferuje nam klasyczne ciasto drożdżowe wypełnione kremem o smaku matchy oraz purée malinowym. Cena jednego pączka to 15 zł. Tutaj również postanowiliśmy się poddać testowi smaku, który również pozytywnie nas zaskoczył.

A wy skusicie się, na którąś opcję?