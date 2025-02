Sandra Kubicka po raz kolejny wpuściła fanów do swojego domu, tym razem prezentując pokój swojego syna, Leosia. Modelka określiła go mianem „królestwa” i rzeczywiście – wnętrze wygląda jak z najmodniejszych inspiracji wnętrzarskich. Ciepłe beże, naturalne drewno i stylowe dodatki tworzą harmonijną przestrzeń, w której na pierwszy rzut oka próżno szukać śladów codziennej dziecięcej eksploracji.

Sandra Kubicka PŁACZE na Instastory: ,,Dłużej nie mogę tego dusić w sobie”! Fani sugerują ROZSTANIE?

Sandra Kubicka pochwaliła się „królestwem” synka. Elegancja, stonowane kolory i… zero bałaganu.

W pokoju Leosia nie znajdziemy jaskrawych kolorów ani plastikowych zabawek, które zwykle walają się po podłodze w domach młodych rodziców. Zamiast tego mamy elegancki dywan z subtelnym wzorem, rattanowy fotel i gustowne pluszaki starannie ułożone w koszach. Wnętrze sprawia wrażenie przemyślanego do granic możliwości – jakby zostało stworzone bardziej z myślą o estetyce niż o realiach życia z maluchem.

Nie da się ukryć, że influencerka od lat dba o spójność swojego wizerunku i dom jest jego przedłużeniem. Jednak nasuwa się pytanie – czy to rzeczywiście przestrzeń, w której rządzi niemowlak, czy raczej miejsce stworzone z myślą o pięknych kadrach na Instagramie?

Naturalna Sandra Kubicka pozuje w bikini z Leosiem na rękach! 9 miesięcy temu urodziła?!

Czas pokaże, jak długo beżowe ściany i perfekcyjnie ułożone dodatki wytrzymają konfrontację z pierwszymi próbami samodzielnego jedzenia i odkrywania świata przez Leosia. Jedno jest pewne – Sandrze udało się stworzyć wnętrze, które idealnie wpisuje się w aktualne trendy, a czy jest równie funkcjonalne, przekonamy się za kilka miesięcy.

Sandra od dawna podkreśla, że macierzyństwo całkowicie zmieniło jej życie. Mimo intensywnej pracy zawodowej stara się spędzać jak najwięcej czasu z synkiem. Ostatnio otwarcie przyznała jednak, że nie wszystko jest tak idealne, jak wygląda na Instagramie. ,,Prawda jest taka, że praca to moja terapia, kocham to, co robię i daje mi to ogromne szczęście. Zapominam wtedy o tym, co mnie boli w środku „– napisała w jednym z ostatnich wpisów, sugerując, że zmaga się z trudnymi emocjami.

Baron świętuje 41 urodziny. A co Sandra Kubicka robi w tym samym czasie?

Wspomniała również, że „ma dość uciszania” i „nie boi się konsekwencji”, co natychmiast wywołało lawinę spekulacji na temat jej życia prywatnego. Internauci zastanawiają się, czy chodzi o kryzys w małżeństwie z Aleksem Baronem, zwłaszcza że para ostatnio rzadziej pokazuje się razem.