Tomasz Wygoda odpowiada na zaczepki Agnieszki Kaczorowskiej!

Agnieszka Kaczorowska weszła kiedyś w konflikt z jurorami tanecznego show. Jej kontrowersyjna wypowiedź na temat Tomasza Wygody, do dzisiaj jest wspominana. Niestety niesmak, jaki pozostawiła i negatywne relacje z jurorami nadal powodują doszukiwanie się konfliktów między jury a Kaczorowską przez widzów. Pomimo dawnych konfliktów, zarówno fani programu, jak i jurorzy doceniają starania pary tanecznej, jaką tworzą Agnieszka i Filip.

Tancerka niedawno stwierdziła, że Tomasz Wygoda jest jednym z najprzystojniejszych mężczyzn na planie „Tańca z Gwiazdami”. Czy juror myśli, że tancerka komplementuje go, by uzyskiwać lepsze noty? Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska uznała, że juror nie powinien zajmować tego miejsca, ponieważ „nie jest on żadnym autorytetem”. Tomasz Wygoda, jak zwykle z uśmiechem stwierdził, że nie da się go przekupić komplementami.

Mam nadzieję, że to było mówione uczciwie, szczerze, a nie było to puszczone oczko w kierunku lepszych ocen. Nie, oni na oceny dobre to i tak zasługują, więc oczka puszczać nie muszą. Ja na takie oczka to też bym nie poleciał tak od razu, chociaż przyjemność mi to sprawia. […] Ale nie myślcie sobie, że teraz od razu tam sobie oczy zaklajstrować jakimś komplementem – mówił roześmiany Tomasz Wygoda.

Mimo dawnych konfliktów między jurorem, a tancerką, Tomasz Wygoda wyznał, że Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz mają ogromne szanse być jedną z finałowych par.

Agnieszka wspaniale sobie z Filipem radzą. […] Mogą być w finale a na pewno już są, bo wszyscy, którzy tu są mogą być, a oni mogą być podwójnie – mówił Tomasz Wygoda w rozmowie z Kozaczkiem.

Zobacz całe wideo poniżej: