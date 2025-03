Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska jest trenerką aktora, Filipa Gurłacza, z którym brawurowo wywija na parkiecie. Wiele osób po ostatnich sensualnych tańcach tej pary na scenie Polsatu, zaczęło doszukiwać się romansu między tancerką i uczestnikiem show.

Agnieszka Kaczorowska zrobiła TO bez zgody Macieja Peli! ,,Wściekł się”

Ostatecznie para zaprzeczyła wszystkim doniesieniom. Jednak ich tańce zrzeszają coraz większe grono fanów. Widzowie z niecierpliwością wyczekują występów tej pary i niezależnie od tego, czy lubią tancerkę, czy też nie, w komentarzach typują Agnieszkę i Filipa na zwycięzców nowej edycji tanecznego show. Inne zdanie ma jednak Mariusz Kozak, znany z programu „Gogglebox”, który przyznał, że tancerka przyćmiła aktora na parkiecie.

Jest tam Agnieszka Kaczorowska i ja nie wiem z kim ona tańczy, bo ona przyćmiła tego partnera, tego aktora i to jest masakra. Chłopaku ja ci współczuje – rozpoczął.

Filip Gurłacz po namiętnej kizombie z Kaczorowską ucina plotki o romansie: „Ludzie, ja mam żonę”

Podczas wywiadu zapytaliśmy także Mariusza Kozaka, co sądzi o plotkach na temat romansu między tancerką, a aktorem. Nie gryząc się w język przyznał, że Agnieszka Kaczorowska znana jest z wielu romansów w Warszawie.

Wszyscy węszą romans, ale to chyba związku z… tutaj w Warszawie wybryki Agnieszki Kaczorowskiej à propos romansów, są dość znane i komentowane, więc… Co to jest za dziewczyna – skwitował krótko celebryta w rozmowie z Kozaczkiem.