Maria Sadowska ma za sobą bardzo pracowity okres. Ostatnio wyreżyserowała klip do piosenki Patrycji Markowskiej — „Karminowy”. Piosenkarka pracowała również nad filmem. Później trafiła do szpitala. Obecnie reżyserka przebywa tam od czterech tygodni i apeluje do fanów, żeby na siebie uważali, bo mogą się zarazić ostrą odmianą grypy. Maria Sadowska w rozmowie z Kozaczkiem powiedziała też coś jeszcze…

Maria Sadowska trafiła do szpitala. Opowiedziała nam, co się stało

Reżyserka w piątek udostępniła niepokojące nagranie, na którym mówiąc szeptem, wytłumaczyła fanom, że mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi i obecnie przebywa w szpitalu na warszawskim Ursynowie. Wokalistka opowiedziała nam, że z dnia na dzień czuje się coraz lepiej, ale i tak musi być pod stałą opieką lekarzy:

Kochani dziękuję! Nawet nie wiedziałam, że jest jakiś odzew! Od 4 tygodni jestem już chora. Na początku miałam tylko kaszel, więc faktycznie chodziłam do pracy, żeby skończyć montaż mojego nowego filmu: „Sami w domu”. Ale potem się rozłożyłam w domu. Nigdy w życiu nie byłam tak chora — gorączka, dreszcze, bóle całego ciała, duszności i zero sił. I ciągle taki schemat: tak jakby 3 dni lepiej, a potem znowu 3 dni gorączki — podsumowała Maria Sadowska.

Reżyserka miała robione testy na obecność wirusa, czy grypy, ale nic nie wskazały. Obecnie po antybiotykoterapii gwiazda przebywa w szpitalu, gdzie się kuruje i wraca do pełni sił. Przy okazji zaapelowała do fanów, żeby na siebie uważali i nosili maseczki oraz pamiętali o dezynfekcji rąk:

W testach na grypę nic mi nie wyszło. Byłam raz na SOR-ze, brałam dwa antybiotyki i nic. Musiałam pierwszy raz w życiu odwołać koncert. Teraz leżę w szpitalu bardzo osłabiona. Apeluję do wszystkich, żeby wrócili do noszenia maseczek i dezynfekowania rąk. Uważajcie na siebie! — zakończyła Maria Sadowska.

