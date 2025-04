W 2023 roku wybuchła afera pedofilska dotycząca największych polskich youtuberów. Wardęga opublikował materiał „Pandora Gate”, który poruszył całą Polską. Najbadziej dostało się Stuu, ale także Marcinowi Dubielowi, którego zarzucono, że bronił pedofila.

Szybka odpowiedź Marcina Dubiela na nowy film Sylwestra Wardęgi. „Twoje czyny rujnują życie innych osób”

W nagraniu Wardęga odnosił się do rzekomej nieświadomości Dubiela o rozmowach Stuarta z nastolatkami:

„Marcin, nie kłam. Nie dość, że wiedziałeś, że 23-letni Stuu pisze z 14-latką, to to na dodatek sam mu dostarczałeś wiedzy na jej temat! […] 14 października 2015 roku Dubiel osobiście udzieliłeś 14-latce bardzo ciekawej rady” – stwierdza youtuber

Po publikacji filmu „Pandora Gate”, Marcin Dubiel wydał oświadczenie, w którym m.in. nazwał film Sylwestra Wardęgi „manipulacją”:

Padły bardzo poważne oskarżenia. Nawet nie wiesz, ilu osobom zniszczyłeś życie. […] Po fali krytyki […] znalazłeś sobie idealny temat i moment do odbudowania wizerunku szeryfa internetu. Gdzie w tym wszystkim troska o te dziewczyny? Zachęcasz ofiary do kontaktu z Tobą, bo chcesz mieć więcej contentu. Zobacz jakie Twoje manipulacje mają konsekwencje i jaką inni ponoszą cenę za Twój powrót w roli szeryfa internetu. […] Twoje czyny rujnują życie niewinnych osób, co będziesz mógł zobaczyć w dalszej części tego filmu – mówi o Wardędze, Marcin Dubiel.