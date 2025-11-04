Tomasz Jakubiak to jeden z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autor książek kucharskich, osobowość telewizyjna oraz były juror programu „MasterChef Junior”. 30 kwietnia 2025 roku media obiegła przykra informacja o śmierci 41-letniego szefa.

Anastazja Jakubiak przerwała milczenie po śmierci męża: „Poprosił mnie o zgodę na odejście”

Anastazja Jakubiak zabrał głos

Niestety straszliwy nowotwór z przerzutami okazał się niepokonanym rywalem. Swoje ostatnie chwile kucharz spędził w Grecji, gdzie był poddany specjalistycznemu leczeniu. Osierocił syna, który przyszedł na świat w lipcu 2020 roku. Z kolei w sierpniu 2023 roku, zaledwie rok przed diagnozą wzięła ślub na Bali.

Rozpaczliwe pożegnanie żony Tomka Jakubiaka: „Tak jak prosiłeś, powiedziałam Bąblowi, że tata jest w niebie”

W trudnych chwilach wdowę wspiera Dorota Szelągowska, która znała Jakubiaka od lat. Zdradziła jakiś czas temu, że wdowa planuje wykorzystać swoje doświadczenia, by pomóc innym osobom zmagającym się z chorobą i żałobą: