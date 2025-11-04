Wdowa po Tomaszu Jakubiaku przemówiła na Instagramie. Mówi o stracie i bólu
Wyznaje, co zmieniło się po śmierci męża.
Tomasz Jakubiak to jeden z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autor książek kucharskich, osobowość telewizyjna oraz były juror programu „MasterChef Junior”. 30 kwietnia 2025 roku media obiegła przykra informacja o śmierci 41-letniego szefa.
Anastazja Jakubiak przerwała milczenie po śmierci męża: „Poprosił mnie o zgodę na odejście”
Anastazja Jakubiak zabrał głos
Niestety straszliwy nowotwór z przerzutami okazał się niepokonanym rywalem. Swoje ostatnie chwile kucharz spędził w Grecji, gdzie był poddany specjalistycznemu leczeniu. Osierocił syna, który przyszedł na świat w lipcu 2020 roku. Z kolei w sierpniu 2023 roku, zaledwie rok przed diagnozą wzięła ślub na Bali.
Rozpaczliwe pożegnanie żony Tomka Jakubiaka: „Tak jak prosiłeś, powiedziałam Bąblowi, że tata jest w niebie”
W trudnych chwilach wdowę wspiera Dorota Szelągowska, która znała Jakubiaka od lat. Zdradziła jakiś czas temu, że wdowa planuje wykorzystać swoje doświadczenia, by pomóc innym osobom zmagającym się z chorobą i żałobą:
Wiem, że Anastazja przygotowuje coś wyjątkowego. Chce pomagać innym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. To będzie coś naprawdę pięknego – ujawniła Dorota dla JastrząbPost.
We wtorek wieczorem Anastazja Jakubiak opublikowała zaskakujące nagranie. Pierwszy raz po śmierci męża stanęła przed obiektywem telefonu i przemówiła do obserwujących. Postanowiła opowiedzieć publicznie, jak radzi sobie z żałobą i co obecnie daje jej siłę:
Czasami śmieję się bardzo głośno, także z niepoprawnych żartów. Czuję, że mogę szukać radości w drobnostkach i wspominać bez łez. W takie słoneczne dni jest łatwiej. #żałobabezterminuważności – napisała pod nagraniem Anastazja.
Natomiast na nagraniu Anastazja wyznała, że z tęsknoty za Tomkiem dodaje za dużo soli do potraw, ponieważ on lubił dodawać przyprawy w nadmiarze. Przyznała także, że nadal bardzo cierpi, ale już więcej jest tych momentów bez łez.
Wdowa po Tomaszu Jakubiaku przerwała milczenie. Jej słowa poruszyły całą Polskę
Wygląda na to, że wdowa po Tomaszu Jakubiaku będzie chciała wyjść do ludzi i opowiadać obserwatorom, jak radzi sobie po stracie męża. My się bardzo cieszymy i trzymamy kciuki!