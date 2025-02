Wersow jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek. Na samym Instagramie ukochaną Friza obserwuje aż 3,6 milionów osób. To tam chętnie chwali się rodzinnymi fotografiami, a także zdjęciami z koncertów, ponieważ równolegle z karierą w social mediach prowadzi także karierę muzyczną. Ostatnio pojawiła się na premierze filmu, w którym zagrali znani influencerzy „100 dni do matury”. W rozmowie z jednym z dziennikarzy zdradziła, czy widzi siebie w programie „Taniec z gwiazdami”.

Influ na premierze filmu „100 dni do matury”. Wersow i Friz, była dziewczyna Mini Majka z nowym chłopakiem, Gola i Sofii…

Influencerka, jak sama wyznała, zawsze marzyła o udziale w programie „Taniec z gwiazdami”, ale z powodu faktu, że ma małą córkę — Maję i mieszka obecnie w Krakowie, nie byłaby w stanie połączyć intensywnych treningów i występów na żywo z opieką nad malutkim dzieckiem:

Ja już mówiłam o tym w jednym z wywiadów, że dostawałam wielokrotnie propozycje wystąpienia w „Tańcu z gwiazdami”. Aczkolwiek uważam, że to nie jest odpowiedni czas dla mnie ze względu na moją córkę, ponieważ mieszkam na co dzień w Krakowie i nie wyobrażam sobie rozstać się z nią na miesiąc lub dwa miesiące przygotowań do „Tańca z gwiazdami” i finalnie na nagrywanie tego programu — podsumowała Wersow w rozmowie z reporterem Świata Gwiazd.