Aleksander Milwiw-Baron zyskał szeroką rozpoznawalność za sprawą występów z zespołem Afromental. Gitarzysta muzycznej grupy przez długi czas był związany z różnymi kobietami ze świata show-biznesu. Spotykał się między innymi z: Aleksandrą Szwed, Julią Wieniawą, Kasią Nast, czy Blanką Lipińską. Usidlić serce muzyka udało się jedynie Sandrze Kubickiej, z którą ożenił się 6 kwietnia 2024 roku. Później para doczekała się narodzin syna, który urodził się 16 maja 2024 roku. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu i para rozstała się 9 marca 2025 roku. Teraz byli partnerzy dzielą się opieką nad dzieckiem.

Kuba Wojewódzki wbił szpilę Kubickiej. Komentarz na temat Barona mówi wszystko…

Aleksander Milwiw-Baron mimo rozstania z Sandrą Kubicką utrzymuje z byłą partnerką bardzo przyjacielskie relacje. Muzyk w jednym z postów na Instagramie napisał, że zależy mu na rozstaniu z klasą i zawsze będzie darzył byłą ukochaną ogromnym szacunkiem za to, że to dzięki niej na świat przyszedł ich syn — Leonardo:

Lekcje, których nauczyłem się dzięki tobie synku. 1. Dbaj o swoją rodzinę — to najważniejsze co stworzysz w życiu. 2. Zawsze szanuj mamę swoich dzieci, nawet jeśli jest między wami niepokój. 3. Nigdy nie jest za późno by stać się lepszą wersją siebie. 4. Prywatne sprawy rozwiązuj w prywatnej przestrzeni. 5. Milczenie jest złotem — napisał w jednym ze wpisów w mediach społecznościowych.