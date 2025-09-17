Kilka tygodni temu media obiegła szokująca informacja o poważnym wypadku, któremu uległ jeden z uczestników nowego sezonu „Ninja vs Ninja”. Albert „Brudny” Lorenz podczas konkurencji na planie programu złamał kręgosłup, a dziś mierzy się z konsekwencjami wypadku. Poszkodowany oskarża teraz produkcję i ujawnia, jak go potraktowano po wypadku.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie poszkodowanego gwiazdora „Ninja Warior”!

Albert Lorenz oskarża produkcję o brak wsparcia po wypadku

Jakiś czas temu podczas nagrań do kolejnego sezonu popularnego show „Ninja vs Ninja” doszło do dramatycznych scen. Jeden z uczestników, Albert „Brudny” Lorenz, który doskonale jest już znany w tym programie, doznał złamania w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Uraz ten wymagał natychmiastowej interwencji medycznej i operacji.

Poruszający wpis uczestnika po wypadku na torze „Ninja vs Ninja”: „Milimetr dzielił mnie od paraliżu”

Sportowiec do dziś walczy o zdrowie i boryka się z konsekwencjami upadku na planie programu. Teraz na swoim Instagramie opublikował obszerne oświadczenie, w którym przedstawia obraz sytuacji oraz m.in. zarzuca produkcji, że zostawiono go bez wsparcia i zainteresowania, a większość kosztów leczenia musiał pokryć z własnej kieszeni.

Pomimo zapewnień organizatorów, że uczestnicy objęci są pełnym ubezpieczeniem i bezpłatnym leczeniem, w praktyce ubezpieczenie to okazało się dalece niewystarczające. Całość kosztów leczenia po wypadku musiałem znaleźć samodzielnie, a środki przeznaczone z polisy na rehabilitację były tak ograniczone, że wyczerpały się już na początku procesu rehabilitacji – zaczął Lorenz.

Albert Lorenz wyznaje również, że mimo wcześniejszych zapewnień produkcji o „stałym kontakcie” oraz „gotowości do pomocy”, po otrzymaniu przez produkcję zawiadomienia z prokuratury o wszczęciu śledztwa, ich podejście nagle się zmieniło.

Mimo moich licznych prób nawiązania kontaktu, zarówno przedstawiciele produkcji, jak i Telewizji Polsat, wykazali całkowitą obojętność. Zamiast jakiejkolwiek troski o moje zdrowie czy stan emocjonalny mój i mojej rodziny, pojawiła się cisza, a także próba zrzucenia odpowiedzialności za zaistniałą sytuację na moją osobę. Takie podejście jest nie tylko nieludzkie i bezduszne, ale również pokazuje całkowity brak szacunku dla uczestników programu… – pisał poszkodowany.

Tragiczny wypadek w „Ninja Warrior”! Żona poszkodowanego zabiera głos

Na zarzuty poszkodowanego odpowiedział już Polsat. Stacja przekazała do redakcji „Plejada” swoje oświadczenie i odnosi się do słów Lorenza, tłumacząc m.in. że nie był to jego pierwszy raz na torze i dobrze znał zasady czy regulamin oraz że każdy ze startujących ma prawo zrezygnować z zawodów w dowolnym momencie.