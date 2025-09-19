Edyta i Ryszard Rynkowscy długo starali się o dziecko. Jego narodziny zawdzięczali szczególnym okolicznościom

Edyta i Ryszard Rynkowscy długo marzyli o dziecku. Narodziny syna uznali za cud

Edyta i Ryszard byli małżeństwem od 2006 roku.

Ona była młodsza od artysty o ponad 20 lat, a poznali się podczas jednego z koncertów.

Początkowo muzyk miał obawy co do różnicy wieku, jednak szybko stało się jasne, że to coś więcej niż przelotna fascynacja.