Edyta i Ryszard Rynkowscy długo starali się o dziecko. Jego narodziny zawdzięczali szczególnym okolicznościom
Długo starali się o dziecko, aż wydarzyło się coś, co sami nazwali cudem.
1 / 6
Śmierć Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła całą Polską. W cieniu tej tragedii warto przypomnieć niezwykłą historię, którą para dzieliła się w wywiadach.
Ryszard i Edyta długo starali się o dziecko, aż wydarzyło się coś, co sami nazwali cudem.
2 / 6
W czwartek 18 września media obiegła smutna wiadomość o nagłej śmierci Edyty Rynkowskiej, drugiej żony znanego muzyka. 52-latka została znaleziona w mieszkaniu w Brodnicy. Na miejscu pojawiła się policja i prokuratura, która potwierdziła, że ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
Choć wstępnie wykluczono udział osób trzecich, dokładne okoliczności tragedii są wciąż badane.
3 / 6
Edyta i Ryszard byli małżeństwem od 2006 roku.
Ona była młodsza od artysty o ponad 20 lat, a poznali się podczas jednego z koncertów.
Początkowo muzyk miał obawy co do różnicy wieku, jednak szybko stało się jasne, że to coś więcej niż przelotna fascynacja.
4 / 6
Największym marzeniem pary było jednak powiększenie rodziny.
Jak sam Rynkowski wspominał w jednym z wywiadów, próby trwały długo i były pełne rozczarowań.
„Podjęliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt prób i nie było efektu. Pomyśleliśmy, że pewnie tak ma być”
– mówił.
5 / 6
Przełom przyszedł niespodziewanie. W czasie wyjazdu do Lourdes, jednego z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie, wydarzyło się coś, co oboje uznali za wyjątkowy znak.
Niedługo po tej podróży Edyta dowiedziała się, że jest w ciąży.
„Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce”
– wspominał później muzyk.
6 / 6
W 2008 roku na świat przyszedł ich syn, Ryszard junior. Dla rodziny było to spełnienie największego marzenia, a artysta nie krył wdzięczności losowi.
To właśnie dla syna nagrał utwór „Zachwyt”, który do dziś jest jednym z najbardziej osobistych w jego repertuarze.
Dziś, gdy rodzina Rynkowskiego zmaga się z niewyobrażalną stratą, wspomnienie o tym cudzie nabiera jeszcze większej symboliki.