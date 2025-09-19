times-dark
Kozaczek
Edyta i Ryszard Rynkowscy długo starali się o dziecko. Jego narodziny zawdzięczali szczególnym okolicznościom

Długo starali się o dziecko, aż wydarzyło się coś, co sami nazwali cudem.

Edyta Rynkowska Ryszard Rynkowski
/ 19.09.2025 /
Marysia
Edyta i Ryszard Rynkowscy długo marzyli o dziecku. Narodziny syna uznali za cud

Śmierć Edyty Rynkowskiej wstrząsnęła całą Polską. W cieniu tej tragedii warto przypomnieć niezwykłą historię, którą para dzieliła się w wywiadach.

Ryszard i Edyta długo starali się o dziecko, aż wydarzyło się coś, co sami nazwali cudem.

Edyta i Ryszard Rynkowscy długo marzyli o dziecku. Narodziny syna uznali za cud

W czwartek 18 września media obiegła smutna wiadomość o nagłej śmierci Edyty Rynkowskiej, drugiej żony znanego muzyka. 52-latka została znaleziona w mieszkaniu w Brodnicy. Na miejscu pojawiła się policja i prokuratura, która potwierdziła, że ciało zostało zabezpieczone do sekcji.

Choć wstępnie wykluczono udział osób trzecich, dokładne okoliczności tragedii są wciąż badane.

Edyta i Ryszard Rynkowscy długo marzyli o dziecku. Narodziny syna uznali za cud

Edyta i Ryszard byli małżeństwem od 2006 roku.

Ona była młodsza od artysty o ponad 20 lat, a poznali się podczas jednego z koncertów.

Początkowo muzyk miał obawy co do różnicy wieku, jednak szybko stało się jasne, że to coś więcej niż przelotna fascynacja.

Edyta i Ryszard Rynkowscy długo marzyli o dziecku. Narodziny syna uznali za cud

Największym marzeniem pary było jednak powiększenie rodziny.

Jak sam Rynkowski wspominał w jednym z wywiadów, próby trwały długo i były pełne rozczarowań.

„Podjęliśmy kilkanaście, kilkadziesiąt prób i nie było efektu. Pomyśleliśmy, że pewnie tak ma być”

– mówił.

Edyta i Ryszard Rynkowscy długo marzyli o dziecku. Narodziny syna uznali za cud

Przełom przyszedł niespodziewanie. W czasie wyjazdu do Lourdes, jednego z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie, wydarzyło się coś, co oboje uznali za wyjątkowy znak.

Niedługo po tej podróży Edyta dowiedziała się, że jest w ciąży.

„Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce”

– wspominał później muzyk.

Edyta i Ryszard Rynkowscy długo marzyli o dziecku. Narodziny syna uznali za cud

W 2008 roku na świat przyszedł ich syn, Ryszard junior. Dla rodziny było to spełnienie największego marzenia, a artysta nie krył wdzięczności losowi.

To właśnie dla syna nagrał utwór „Zachwyt”, który do dziś jest jednym z najbardziej osobistych w jego repertuarze.

Dziś, gdy rodzina Rynkowskiego zmaga się z niewyobrażalną stratą, wspomnienie o tym cudzie nabiera jeszcze większej symboliki.

