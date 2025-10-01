Ryszard Rynkowski od lat uchodzi za jednego z najważniejszych artystów polskiej sceny muzycznej. Ostatnie miesiące są jednak dla niego wyjątkowo dramatyczne. W chwili, gdy przeżywa żałobę po stracie ukochanej żony Edyty, toczy się również proces, a on sam musi się zmierzyć z zarzutami prokuratorskimi i perspektywą surowej kary.

Rynkowski dopiero stracił żonę, a teraz grozi mu więzienie! Akt oskarżenia trafił do sądu, a prokuratura ujawnia…

Ryszard Rynkowski usłyszał poważne zarzuty. Prawnik nie ma wątpliwości

18 września media obiegła smutna informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej, żony Ryszarda Rynkowskiego. 27 września odbył się pogrzeb, który był dla wokalisty momentem pełnym bólu i żałoby. Niestety prywatna tragedia, zbiegła się w czasie z innym dramatem, który którego konsekwencje artysta ponosi do dziś.

14 czerwca, w drodze na festiwal w Opolu, gdzie miał wystąpić podczas koncertu jubileuszowego Jacka Cygana, Rynkowski uczestniczył w kolizji drogowej. Według ustaleń policji miał prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało blisko 1,6 promila we krwi. Prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia, a sprawa trafiła do sądu 30 września.

Zgodnie z polskim prawem za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat.

O komentarz do sprawy serwis Fakt poprosił adwokata artysty.

Nasze stanowisko się nie zmieniło. Żadnych nowych wyjaśnień nie było do tej pory. Będziemy składali kolejne wyjaśnienia w terminie rozprawy – mówi mec. Adam Kozioziembski.

Prawnik podkreśla także, że zakaz prowadzenia pojazdów, choć formalnie możliwy nawet na kilkanaście lat, będzie zależał wyłącznie od decyzji sądu.

,,Przepis mówi o zakazie od 3 do 15 lat, w związku z tym taka możliwość istnieje, ale to jest w gestii sądu, jak długi ten okres zakazu będzie” – wyjaśnia.

Obrona Rynkowskiego kwestionuje również wynik alkomatu. Mecenas Kozioziembski przekonuje, że jego klient mógł wypić większą ilość alkoholu dopiero po kolizji, a nie przed prowadzeniem pojazdu.

Poziom alkoholu wskazany w zarzucie najprawdopodobniej nie odpowiada temu, który Rynkowski miał w chwili kierowania pojazdem – tłumaczy.

Na rozstrzygnięcie trzeba będzie poczekać do rozprawy. Los artysty spoczywa teraz w rękach sądu, który zdecyduje, jakie konsekwencje poniesie wokalista.