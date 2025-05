Adam Zdrójkowski nie może teraz narzekać na brak projektów zawodowych. Aktor niedawno powrócił na plan serialu TVP2 „Rodzinka.pl”, a oprócz tego prężnie działa jako prowadzący. Razem z Patrycją Kazadi współprowadzi „Must Be The Music”. Adam Zdrójkowski w związku z licznymi zawodowymi tematami nie musi się martwić brakiem pieniędzy. Ostatnio postanowił nawet zainwestować i kupił nieruchomość w Hiszpanii.

Aktor z „Rodzinki.pl” w rozmowie z portalem Pomponik pochwalił się radosną wiadomością. Okazuje się, że mężczyzna kupił niedawno dom w słonecznej Hiszpanii. Zrobił to w ramach inwestycji, ale też nie krył się z tym, że będzie w hiszpańskim domu spędzał wspólne chwile z rodziną i bliskimi:

Kupiłem, tak. Inwestycyjnie oczywiście, to nie jest tak, że ja kupiłem mieszkanie, żeby sobie latać do Hiszpanii i siedzieć. Albo, żeby ono stało puste w momencie, kiedy mnie tam nie ma. To też jest po części inwestycja — podsumował Adam Zdrójkowski.