Agata Młynarska od lat mierzy się z poważną chorobą. Dziennikarka ma nieswoiste zapalenie jelit. Córka Wojciecha Młynarskiego musi uważać na to co je i jaki prowadzi styl życia. Niestety, ale przez chorobę ma bardzo obniżoną odporność, co często prowadzi do wizyt w szpitalach. Tak było też ostatnio. Dziennikarka podzieliła się szczerym wyznaniem na temat kłopotów zdrowotnych.

Agata Młynarska chętnie dzieli się z internautami szczegółami nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego. Ostatnio poinformowała fanów o kolejnych problemach ze zdrowiem. Dziennikarka z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna znowu wylądowała w szpitalu:

Dużo osób pyta mnie, co się ze mną stało. […] Najpierw nie było mnie celowo, chciałam odpocząć od mediów społecznościowych i bardzo dobrze mi to zrobiło. […] Potem ten plan wymusiło samo życie przez trwający od czerwca ciąg chorób i infekcji — podzieliła się z fanami Agata Młynarska.

