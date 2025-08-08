Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Jelita odmówiły posłuszeństwa”
Dziennikarka opowiedziała o szczegółach fanom!
Agata Młynarska od lat mierzy się z poważną chorobą. Dziennikarka ma nieswoiste zapalenie jelit. Córka Wojciecha Młynarskiego musi uważać na to co je i jaki prowadzi styl życia. Niestety, ale przez chorobę ma bardzo obniżoną odporność, co często prowadzi do wizyt w szpitalach. Tak było też ostatnio. Dziennikarka podzieliła się szczerym wyznaniem na temat kłopotów zdrowotnych.
Agata Młynarska wylądowała w szpitalu. „Ciąg chorób i infekcji”
Agata Młynarska chętnie dzieli się z internautami szczegółami nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego. Ostatnio poinformowała fanów o kolejnych problemach ze zdrowiem. Dziennikarka z powodu choroby Leśniowskiego-Crohna znowu wylądowała w szpitalu:
Dużo osób pyta mnie, co się ze mną stało. […] Najpierw nie było mnie celowo, chciałam odpocząć od mediów społecznościowych i bardzo dobrze mi to zrobiło. […] Potem ten plan wymusiło samo życie przez trwający od czerwca ciąg chorób i infekcji — podzieliła się z fanami Agata Młynarska.
Potem Agata Młynarska zdradziła, że najpierw zachorowała na COVID-19, później miała zapalenie oskrzeli, następnie infekcję zęba, a na końcu zaczęły się problemy z jelitami. Dziennikarka w związku z chorobami trafiła do szpitala MSWiA w Warszawie, w którym to regularnie pojawia się od 13 lat:
W chorobach autoimmunologicznych leczonych lekami biologicznymi pacjenci mają bardzo niską odporność. Za to ogromny zapał na życie! Czasem trudno to pogodzić. Chcesz żyć pełnią życia, a organizm mówi – niestety! […] Nie był to łatwy czas dla mnie. Ale miał swoje piękne chwile. Dziś wyglądam z wdzięcznością, bo widzę zielone! – napisała dziennikarka.