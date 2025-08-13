Borys Szyc i Justyna Nagłowska na początku 2020 roku powiedzieli sobie „TAK”, a już kilka miesięcy później powitali na świecie syna Henia, który dostał imię po pradziadku. Chłopiec urodził się w nietypowych okolicznościach, w czasie pandemii. Para do dziś jest szczęśliwym małżeństwem i nic nie wskazuje na to, aby przechodzili kryzys.

Ostatnio Justyna Nagłowska-Szyc pojawiła się w podcaście „Bliskoznaczni” Katarzyny Nosowskiej i jej syna Mikołaja. Podczas rozmowy zaczęli mówić o panowaniu nad emocjami w czasie kłótni. Wówczas żona Borysa Szyca przywołała ostatnią sprzeczkę z mężem:

Mój mąż ostatnio powiedział i oczywiście odszczekał, bo się tego domagałam: „Boże, Ty jesteś taka leniwa”. Chodziło o to, żeby pójść tam do kogoś i się zapytać. Tu nie chodziło o moje lenistwo, tylko że po prostu się wstydzę pójść. I on do mnie „No to idź”. Ja mówię „nie, ja zadzwoniłam”. Jemu się po prostu nie chciało – powiedziała Justyna.

Przyznała, że przez dwa dni chodziła lekko obrażona i w końcu powiedziała mężowi o tym wyjątkowo dotkliwym zdaniu „Ty jesteś taka leniwa”.

I dwa dni później, oczywiście lekki dąs we mnie pląsał… „Ty powiedziałeś do mnie ostatnio takie słowa, które mnie bardzo dotknęły, bo co jak co, można o mnie powiedzieć wiele, ale nie to, że jestem leniwa. Mówi to osoba, która mówi do mnie „usiądź na tyłku, odpocznij”. I mi mówi: „Dokładnie jak odszedłem trzy kroki, pomyślałam „ona nie jest leniwa” – wspomina.

Justyna przyznaje, że jest łatwiej budować relacje z osobą po terapii: „Ważne jest to, żeby sobie wyjaśniać, bo mógł źle nazwać… To też jest zaje*** być z facetem, który jest po terapii, można budować relacje, a nie na zasadzie być, albo nie być „rzucam Cię”.

Wyjawiła też, jak wygląda u nich małżeństwo. Okazuje się, że jak w wielu relacjach dochodzi do wybuchu złości:

„U nas z Borysem jest coś takiego, że zbiera, zbiera się w natłoku codziennych spraw i czasami nie chce się poruszać pewnych spraw, że tak co trzy miesiące nasza relacja musi pójść do czyśćca. Musi coś wybuchnąć, jakiś pierd, żeby wylały się wszystkie rzeczy, wyczyścić i spojrzeć, powiedzieć „kocham Cię, dalej chce z Tobą być”. Ale to czyszczenie nie jest w lęku, że on zaraz się wyprowadzi, jak to bywało, że jak ja powiem, co sobie myślę, to na pewno mnie zaraz rzuci, pójdzie do innej, zdradzi…” – powiedziała Justyna.