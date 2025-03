Agnieszka Chylińska jest znana z ciętego języka i ostrych wypowiedzi. Niezapomniana jurorka programy TVN „Mam talent!” od kilku edycji ocenia występy uczestników razem z Julią Wieniawą i Marcinem Prokopem. Ich poczucie humoru i trafne oceny spotykają się z ciepłym odbiorem ze strony publiczności. Jednak ostatnio Agnieszka Chylińska postanowiła dolać oliwy do ognia i zwróciła się do Julii Wieniawy w zaskakujących słowach. Ciekawe, czy aktorka będzie jej miała to za złe…

Agnieszka Chylińska przekomarza się z Julią Wieniawą. Poszło o… mężczyznę!

Wokalistka razem z aktorką wymieniała się zdaniami w ostatnim odcinku talent show. Panie zabawnie na siebie naskakiwały po występie uczestnika wokalisty — Carlitosa Maca. Zdolny skrzypek zaskoczył obie kobiety swoim talentem muzycznym i wokalnym. Panie były pod wrażeniem jego umiejętności faktu, że jego wrażliwość tak bardzo odbiera od jego wizerunku zewnętrznego:

Ty jesteś bardzo męski. Ja tęsknię za takimi wokalistami, że ten testosteron bucha: „Buch buch”. W dobie tych piszczących wokalistów, to ty jesteś takim bawołem. Wyobrażam sobie, że idę leśną krainą, a ty nagle z tymi rogami, tym wszystkim tak, po mnie — podsumowała występ uczestnika Agnieszka Chylińska.

