Za nami 4. odcinek 16. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Był on o tyle wyjątkowy, ponieważ uczestnicy zatańczyli w trio składającym z tancerza, gwiazdy i bliskiej osoby. Nie da się ukryć, że tanecznym szaleństwom nie było końca. Jednak największe wrażenie tamtego wieczoru zrobił Michał Barczak, który zdobył się na szokujące wyznanie.

Michał Barczak to aktor zarówno filmowy, serialowy jak i teatralny. Głównie związany jest z różnymi teatrami takimi jak: Teatr Imka, Teatr Scena Współczesna, Teatr Stu w Krakowie, Teatr Polski w Warszawie, Och Teatr czy Teatr Narodowy. Poza tym na swoim koncie ma wiele ról, które miał okazję zagrać m.in. w takich produkcjach jak: „Letnie popołudnie”, „Planeta Singli. Osiem historii”, „Niebezpieczni dżentelmeni”, czy „Komisarz Mama”. Teraz aktor ma również okazję wykazać swoje umiejętności taneczne podczas programu „Taniec z Gwiazdami”.

Nie da się ukryć, że wczorajszy, rodzinny odcinek „Tańca z Gwiazdami” przysporzył wiele emocji. Szczególne przeżycia towarzyszyły jednak Michałowi Barczakowi. Aktor swój taneczny popis zaprezentował nie tylko w towarzystwie swojej partnerki tanecznej Magdy Tarnowskiej, ale także siostry Eweliny. Dodatkowo na widowni zasiadł jego brat, o którym dowiedział się niedawno, po 35 latach. O ich historii Barczak zdecydował się powiedział podczas programu, co mocno zaskoczyło widzów.

Tuż po zakończonym odcinku, Michał Barczak w wywiadzie z „Super Expressem” przyznał, że to jego ojciec ukrywał informację o bracie, która była dla niego ogromnym szokiem.

Udało się po 35 latach dowiedzieć się, że ma się brata. Jest to uczucie, do którego nie każdy ma dostęp. Czuję się niezwykle… overwhelmed? Jest takie słowo – „przytłoczony” tym, co się wydarzyło dzisiaj. Bardzo dużo emocji. Tata pochwalił się w końcu swojej rodzinie, że jest taki Michał… gdzieś. I cieszę się, że wyszedłem z jakiegoś ukrycia i mogę być wobec najbliższych szczery i poznać ich – wyznał aktor.