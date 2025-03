Ola Filipek i Wojtek Kucina znów przeszli dalej, ale oceny od jurorów mocno podniosły ciśnienie internautom. Fani komentują: „Klapki na oczach czy z góry ustalone, kto ma wygrać?”

Taniec, łzy i… teoria spiskowa. Fani mają DOŚĆ tego, co dzieje się w show!

Kolejny odcinek „Tańca z gwiazdami” i… kolejna burza. Wszystko przez niskie noty, jakie od jury po raz kolejny otrzymała Ola Filipek. Widzowie nie kryją frustracji i coraz głośniej mówią o „spisku” przeciwko dziennikarce, która – jak sami podkreślają – z tygodnia na tydzień prezentuje coraz wyższy poziom.

Wystarczy zajrzeć do komentarzy pod występem Oli i Wojtka, żeby zrozumieć, że fani są wściekli. ,,Znowu bardzo niesprawiedliwe oceny„, ,,Ona wymiata!„, ,,To chyba jakiś żart„, ,,Jury jej nie znosi, to widać!” – piszą.

W tym tygodniu odcinek był wyjątkowy – gwiazdy zaprosiły na parkiet swoich bliskich. Emocje sięgnęły zenitu, gdy Magdalena Narożna zatańczyła z córką, Maria Jeleniewska z mamą, Tomasz Wolny z żoną, a Filip Gurłacz z tatą.

Ale nawet ten rodzinny vibe nie uciszył widzów, którzy obserwują, że niektóre pary – mimo świetnych występów – są oceniane niesprawiedliwie.

Na koniec odcinka Krzysztof Ibisz ogłosił decyzję, która… jeszcze bardziej podzieliła fanów programu. Nikt nie odpadł. Polsat kolejny raz zdecydował się zatrzymać wszystkie pary, co część widzów odebrała jako sympatyczny gest – a inni jako totalną „ustawkę”.

