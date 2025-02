Danuta Martyniuk w ostatnim czasie przeszła spektakularną metamorfozę. Żona discopolowca zrobiła sobie lifting twarzy, poprawiła nos oraz poddała się operacji wycięcia nadmiaru skóry z powiek górnych. Trzeba przyznać, że dziś wygląda bardzo dobrze, a fakt, że przy okazji schudła kilka kilogramów i zmieniła kolor włosów na blond, tylko podkreśla niezwykłą metamorfozę. Równie głośno, co o zmianach w wizerunku kobiety, pisze się także o jej związku z Zenkiem Martyniukiem. Ostatnio Danuta zdradziła, jak wyglądała ich pierwsza randka!

Żona Zenona Martyniuka w rozmowie z „Mówię Wam” w social mediach zdradziła, jak poznała swojego męża — Zenona Martyniuka. Okazuje się, że ich pierwsze spotkanie zainicjowała kolega wokalisty z zespołu, który poprosił, żeby Danuta spotkała się z Zenkiem:

Poznałam się z mężem na takiej wiejskiej zabawie. Mąż wtedy grał, a ja byłam tam z siostrą i koleżankami na tej zabawie. Mąż wysłał kolegę z zespołu, żeby mnie poprosił. On powiedział mi, że ten chłopak chce się z tobą zapoznać. No i ja się zgodziłam i tak to poszło dalej — podsumowała Danuta Martyniuk.