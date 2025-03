Zenon Martyniuk jest jednym z najpopularniejszych piosenkarzy disco polo. Wokalista zespołu Akcent przez wielu jest nazywany królem polskiego disco polo. Fani pokochali go za takie hity, jak: „Przez twe oczy zielone”, „Przekorny los”, czy „Życie to są chwile”. Ostatnio muzyk postanowił powiększyć swoje biznesowe imperium i zainteresował się branżą… cukierniczą. Prywatnie Zenek Martyniuk jest wielkim fanem słodyczy, dlatego wypuścił własną wersję wiralowej czekolady dubajskiej. Sprawdziliśmy, czy słodki przysmak jest wart 140 złotych…

Wokalista we współpracy z cukiernią Café Słodziak, która znajduje się w Galerii Bemowo, stworzył własną dubajską czekoladę za uwaga… 140 złotych! Specjalnie dla czytelników Kozaczka wysłaliśmy tam naszego reportera, aby sprawdził, czy słodki przysmak jest wart aż tak dużych pieniędzy.

Maciej Lechociński przybył na miejsce około godziny 12.40. Nie było żadnych kolejek i mógł w spokoju kupić czekoladę dubajską sygnowaną imieniem i nazwiskiem Zenka Martyniuka. Pani sprzedająca była zdecydowanie zaskoczona wizytą i zakupem łakoci, co może wskazywać na to, że jest to produkt luksusowy i raczej rzadko kupowany przez klientów.

