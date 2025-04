Doda jest jedną z najbardziej charyzmatycznych wokalistek w Polsce. Wiele osób docenia jej poczucie humoru i cięty język. Wokalistka ma przed sobą bardzo pracowite miesiące wypełnione koncertami telewizyjnymi oraz premierą serialu dokumentalnego zdradzającego kulisy jej życia zawodowego i prywatnego. Ostatnio piosenkarka gościła w podkaście Anny Kolasińskiej „Rozmowy w dresie”, gdzie opowiedziała o cieniach sławy, a także kontrowersyjnym wizerunku. Nagle porównała się do Małgorzaty Kożuchowskiej i Anny Lewandowskiej. Padły zaskakujące słowa.

Piosenkarka w podkaście znanej influencerki jasno stwierdziła, że dzięki swojemu autentycznemu wizerunkowi nigdy nie musiała gryźć się w język i bać tego, że to, co będzie robiła, czy jak zostanie odebrana. Uważa, że w Polsce zdecydowanie trudniej mają gwiazdy, takie jak: Małgorzata Kożuchowska, czy Anna Lewandowska, które nigdy nie mogłyby sobie pozwolić na takie rzeczy, jakie Doda:

Nie zbudowałam swojej kariery na nienagannym pijarze, bo po prosu nie dałabym rady. Za dużo odwalam numerów i chcę być sobą. W międzyczasie, kiedy stałam się tym dzieckiem show-biznesu, bo dorastałam na oczach Polaków, cały czas chciałam czuć się wolna i swobodna. Chciałam robić to, na co mam ochotę, nawet jeśli wiąże się to z różnymi moimi błędami na oczach całej Polski. […] Nie zamknęłam się w wiezieniu ludzkich oczekiwań i nieskazitelnego wizerunku. Teraz w kontrze, gdyby postawić obok mnie z idealnym wizerunkiem Annę Lewandowską, czy Kożuchowską, to gdyby one zrobiły choć jedną setną z tych rzeczy, które ja zrobiłam, to byłyby ich koniec pijarowy i medialny — podsumowała Doda.