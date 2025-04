Doda udzieliła kolejnego długiego wywiadu, ale dopiero teraz szczerze opowiedziała o konfliktach ze swoimi byłymi. Poruszyła temat Emila Haidara, z którym długo walczyła w sądzie oraz Emila Stępnia, z którym wzięła ślub.

Doda opowiedziała o wojnie z Emilem Haidarem

Na początek zaczęła tłumaczyć, w jakim świecie żyjemy, że facet może mieć wiele kobiet, ale kobieta, jeżeli się wiele razy rozstaje, już jest linczowana. To odpowiedź na wiele komentarzy internautów, że „ciągle zmienia facetów”.

Nas uczono, że jedyne szczęście, jedyne spełnienie w opinii społeczeństwa jesteśmy +100 jeżeli obok stoi mężczyzna. W odwrotnej sytuacji to nie dotyka mężczyzny. Facet nie musi mieć kobiety, najwięksi biznesmeni, wyjadacze nie muszą mieć obok żadnej żony. Pewnie mają 100 kochane – „super będę 101”. Kobieta, która ma identyczny biznes, tak samo świetnie ustawiona – „wariatka, wymagająca, pewnie każdy facet ją zostawił” – mówi Doda.

Twierdzi, że kobiety bez mężczyzn żyją dwa razy dłużej i świetnie prosperują, mają wolną głowę, są skupione na swojej karierze, a wystarczy toksyczny związek, od 10 kroków wstecz.

Zobacz na artystki, pięknie śpiewające, gwiazdy estrady – jeden ją bił, drugi wykończył, trzeci wciągnął w alkoholizm… Pokaż mi jakiś mężczyzn, którzy przez babę tak zrobili? Nie ma takich facetów, bo oni znajdują kobiety, które potrafią usunąć się w cień i zadbać o nich w domu. W drugą stronę myślisz, że tak jest? bo ja tak nigdy nie miałam! – tłumaczy.

Ujawniał, że w swoich poprzednich związkach miała podobnie. Zamiast wsparcie, to ciągłe kłótnie:

„Przyjeżdżałam z koncertów, z pracy i była wieczna licytacja, kto lepszy, kto gorszy, kto na pierwszym miejscu…”.

Prowadząca wywiad Ania Kolasińska zapytała, ile twarzy miała depresja. Wówczas podkreśliła, że rozwód nie był jedyny źródłem depresji:

To się wszystko nawarstwiło, bo sam rozwód (red. z Emilem Stępniem) był dla mnie wielką ulgą. Zorganizowałam nawet „rozwodową imprezę”, wjechałam na dachu limuzyny w listopadzie z koroną na głowie. Byłam bardzo szczęśliwa. Czułam się, jakbym uwolniła się z łańcucha, który sama na siebie nałożyłam przez wstyd, presje idealnego małżeństwa. Jak bardzo głupio mi było się przyznać, że zaledwie parę miesięcy po ślubie mieszkaliśmy już oddzielnie – ujawnia Doda.

Dopiero teraz zdradziła, jak udawał przez wiele miesięcy małżeństwo: „Prawie dwa lata przechodziłam z jednego mieszkania do drugiego, żeby robić live’y dla fanów, że gdzieś tam się kręci mój mąż, z którym w ogóle nie byłam”.

Następnie przeszła do Emila Haidara, z którym jeszcze do niedawna kłóciła się w sądzie. Domagał się, aby artystka poszła do więzienia:

Po całej akcji z Emilem Haidarem, gdzie naprawdę przeżyłam małe piekiełko, z policją, która była z nim bardzo zaprzyjaźniona – potrafiła mi dzwonić w domofon, nachodzić mnie codziennie pod byle pretekstem, zatrzymywać mnie na moim osiedlu „pozdrowienia od pana Haidara”. Czy później, jak po pierścionek przyszli – byłam z nim 10 miesięcy, uciekłam od niego 11 miesiąca pod osłoną nocy, jak w filmie – mówi Doda.

Emil Haidar wielokrotnie pozywał Dodę

Następnie opisuje całe tło wydarzeń, co działo się za drzwiami, kiedy piosenkarka uśmiechała się na ścinkach, a prywatnie walczyła o życie:

„Pomyślałam, że okej nie było to miłe rozstanie, ale przynajmniej nie będzie syfu w mediach. I ja nagle dostaje pierwszy pozew – zwrot wszystkich prezentów, potem drugi pozew – zwrot pierścionka zaręczynowego, trzeci pozew – za zmuszanie do określonych czynności. Czyli za to, że powiedziałam mu, że jak się nie przyzna, że jest alkoholikiem przed swoją rodziną i nie powie, co mi robi, jak się zachowuje i z czym się mierze, to pokaże te wszystkie filmiki, co on odwala w miejscach publicznych, na moich koncertach. To jest proces, który przegrałam. Sędzia powiedziała: „zmuszanie do określonych czynności, winna”.

Przyznała się, że faktycznie porysowała Haidarowi auto:

Kolejny pozew o porysowanie samochodu. Tutaj nie będę się wybielać. No już potem bardzo się rozkręcił, to już była żona Giertycha, którego zatrudnił stwierdziła, że wrobią mnie w gwałt. Do tego zatrudnili „Fakt” i zrobili nagonkę na mnie – uważa Dorota.

„Wmyślili, że ja go upiłam – a uwierz mi, naprawdę nie trzeba było go namawiać. Dodatkowo nawrzucałam mu mnóstwo tabletek gwałtu i zgwałciłam go analnie” – mówi Rabczewska.