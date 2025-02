Doda w ogniu nagich pytań

Jeśli uznała, że nie chce odpowiedzieć na któreś z pytań, musiała… zdjąć część garderoby. Dochód z programu zostanie przekazany na fundację na rzecz walki z depresją dzieci i młodzieży. Podczas wydarzenia Doda nie tylko wsparła szczytny cel, ale również musiała zmierzyć się z serią trudnych pytań, w tym dotyczących jej życia uczuciowego.

Jednym z tematów, które pojawiły się w rozmowie, było rzekome zjawisko, że jej byli partnerzy zdobywali większą rozpoznawalność po zakończeniu z nią związku. Prowadząca, przypomniała, że Radosław Majdan niedługo po rozstaniu z Dodą trafił do „Tańca z Gwiazdami”, Nergal został jurorem w „The Voice of Poland”, a Błażej Szychowski pojawił się w „You Can Dance”.

Powiem tak: żal. Jeżeli programy rozrywkowe nie mogą mieć mnie, to biorą ochłapy po mnie. Nie chcę nikogo obrażać, to jest taka metafora bardziej i subtelne porównanie. Natomiast jeżeli wystarczy przespać się czy być partnerem osoby bardziej sławnej, żeby dostać program… – odpowiedziała Doda.

Wokalistka zaznaczyła jednak, że niektórzy jej byli partnerzy mieli już wcześniej pewne osiągnięcia w swoich dziedzinach.

Zarówno Radek, jak i Nergal byli znani w swojej przestrzeni. Mniejszej, bo mniejszej, ale faktycznie – Radek był raz przecież w reprezentacji, co prawda siedział na ławce, ale był. Nergal grał po tych heavymetalowych klubach, Błażej coś tam tańczył. To były osoby, które miały swoje pasje i się w nich rozwijały. Dziwne jest to, że wcześniej nikt ich nie angażował – dodała.

W rozmowie Doda nie kryła też swojego rozbawienia faktem, że jej samej nigdy nie udało się otrzymać angażu w jednym z najpopularniejszych talent show.