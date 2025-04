Dominika Serowska jest obecną partnerką tancerza — Marcina Hakiela, z którym tworzy jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Para wspólnie wychowuje syna o imieniu Romeo, a ich relacja często jest tematem prasy kolorowej. Dominika jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoimi przemyśleniami i codziennym życiem. Nie boi się kontrowersyjnych tematów i otwarcie mówiąc o swoich poglądach, co niejednokrotnie wywołuje burzliwe dyskusje wśród internautów. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie w mocno wyciętej, żółtej sukience, czym rozpaliła do czerwoności fanów. Ależ ona ma figurę po ciąży!

Dominika Serowska szczerze o relacji z dziećmi Hakiela i Cichopek: „Nie zależy mi, żeby mnie lubiły”

Dominika Serowska kusi fanów na Instagramie. Nieźle się odstrzeliła w żółtej sukience

Ukochana Marcina Hakiela chętnie prezentuje swoje wdzięki w mediach społecznościowych. Ostatnio jednak przeszła samą siebie. Aż trudno uwierzyć w to, że Dominika Serowska 4 grudnia 2024 roku urodziła syna — Romea. Dziś para uwielbia spędzać wspólnie czas z maluchem i często opowiada o kulisach życia prywatnego w telewizji. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem w żółtej sukience z mocno wyciętym dekoltem. Wyglądała w niej jak świtezianka!

Wajb z „Białego lotosu”. Make-up, jak zawsze niezawodna Aleksandra Szczepanek — podsumowała Dominika Serowska.

Dominika Serowska rozkosznie wspomina pierwszą randkę z Hakielem: „Od razu przepadliśmy!”