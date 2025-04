Dominika Serowska i Marcin Hakiel tworzą teraz jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Zakochani chętnie publikują wspólne kadry w mediach społecznościowych i często chwalą się prywatnymi kadrami w sieci. Nic więc dziwnego, że sama Dominika Serowska jest teraz mocno rozpoznawalną osobą i z przyjemnością udziela różnych wywiadów medialnych. Ostatnio gościła w podkaście: „co przekazuJESZ. Podcast Agaty Gwiazdowskiej”. Opowiedziała w nim o szczegółach pierwszej randki z Marcinem Hakielem. Odwiedzili wtedy jedną z najbardziej luksusowych restauracji w Warszawie.

Ukochana Marcina Hakiela w podkaście Agaty Gwiazdowskiej wróciła wspomnieniami do pierwszej randki z tancerzem. Okazuje się, że zabrał on Dominikę Serowską do jednej z lepszych restauracji w Warszawie. Podała nawet jej dokładny adres! Trzeba przyznać, że Marcin Hakiel zdobył się na hojny gest względem ukochanej:

To była bardzo dobra restauracja. Bardzo fajna. W zasadzie umówiliśmy się na kawę, a skończyliśmy na tatarze. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale to było „Signature” na Poznańskiej 15 przy Hotelu H15. Polecam serdecznie. Myślę, że oboje przepadliśmy od razu. Myślę, że to był taki moment, że to kliknęło i w zasadzie bardzo szybko później to już popłynęło. Nie wiem, czy ten tatar nas tak zbliżył, ale mieliśmy się spotkać na szybką kawę, a tak dobrze nam się rozmawiało, że skończyło się na jedzeniu — podsumowała Dominika Serowska.

