Śmierć Sonii Szklanowskiej gwiazdy reality show wstrząsnęła całą Polską. 25-latka odeszła nagle pozostawiając pustkę nie tylko wśród rodziny, bliskich i fanów, ale także w świecie mediów. Teraz po miesiącach ujawniono, jak wygląda nowe miejsce jej miejsce pochówku.

Nagrobek Soni Szklanowskiej

Wiadomość o śmierci 25-letniej Soni Szklanowskiej, która dotarła do mediów pod koniec maja, wstrząsnęła całą Polską i wywołała falę poruszenia w sieci. Warto wspomnieć, że Sonia zdobyła popularność dzięki udziałowi w 2. edycji programu „Hotel Paradise”. Od czasu udziału w miłosnym reality show stała się znaną osobowością medialną, a także próbowała swoich sił jako wokalistka.

Po śmierci Soni prokuratura wszczęła śledztwo, które wykazała, że 25-latka odebrała sobie życie. Jak przekazał prokurator przyczyną śmierci było samopowieszenie. Wszystko wskazywało na to, że dziewczyna targnęła się na własne życie, ponieważ chorowała na depresję.

24 maja 2025 roku odbył się pogrzeb Soni Szklanowskiej. Ceremonia miała miejsce w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie. Zgodnie z ostatnią wolą zmarłej, wszyscy zgromadzeni przybyli w jasnych ubraniach i z białymi różami.

Niedawno w sieci pojawiło się nagranie z cmentarza, na którym widać fotografie Soni, znicze czy pluszaki, ale nagrobek jeszcze nie był gotowy. Dziś to miejsce wygląda już inaczej, czym podzieliła się firma, odpowiedzialna za stworzenie nagrobka pisząc:

„Przedstawiamy jedno z wyjątkowych realizacji, które zostało udostępnione. 💔”.

Jak widać, nagrobek został wykonany z jasnego kamienia, a w centralnym miejscu znalazło się ogromne zdjęcie uśmiechniętej Soni. Nie zabrakło również rozdzierającego serce napisu, który brzmi: