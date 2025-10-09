Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska, byli razem przed ponad trzy dekady. Niestety jakiś czas temu para zdecydowała się na rozwód, a dziś w jednym z warszawskich sądów odbyła się sprawa rozwodowa. Podobno na miejscu panowała dość nerwowa atmosfera.

Grzegorz Damięcki rozwodzi się po 30 latach?! W tle romans ze znaną aktorką

Sprawa rozwodowa Grzegorza Damięckiego i Dominiki Laskowskiej

Grzegorz Damięcki i Dominika Laskowska przez lata uchodzili za jedną z bardziej stabilnych i zgranych par w branży. Oboje doczekali się nawet trojga dzieci: syna Antoniego oraz dwóch córek – Aleksandry i Janiny. Jakiś czas temu do mediów dotarły jednak informacje, że para postanowiła się rozstać po ponad 30 latach wspólnego życia.

Dziś (9 października) w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa rozwodowa aktora i jego żony. Jak podaje „Fakt” para zjawiła się osobno. Na korytarzach sądu panował spokój, bez żadnych emocjonalnych zachowań czy publicznych komentarzy.

Jak donosi wyżej wspomniany serwis, przed ogłoszeniem wyroku jednak zaczęła panować dość nerwowa atmosfera. Aktor miał rzekomo z trudem panować nad emocjami, o czym miały świadczyć jego gestykulacje czy podniesiony ton głosu. W końcu Damięcki i Laskowska mieli wejść do osobnego pomieszczenia, gdzie oczekiwali na ponowne wezwanie na salę rozpraw i ogłoszenie wyroku. Po wszystkim sąd opuścili osobno, unikając kontaktu z dziennikarzami.

Media nie podają jednak, jaki zapadł finalny wyrok. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obie strony dążyły do spokojnego zakończenia małżeństwa.