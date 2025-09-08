Ewa Minge przejmująco o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Tego nie mówił NIKT…
Projektantka mody zdobyła się na przejmujące wyznanie...
Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła polskim show-biznesem. Wiele znanych i lubianych osób zabrało głos po odejściu znanej i lubianej przez widzów dziennikarki m.in. Monika Richardson, Anna Popek, czy też Martyna Wojciechowska. Zapytaliśmy też słynną projektantkę mody oraz uczestniczkę jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” – Ewę Minge, jak zareagowała na tę smutną wiadomość. Artystka podzieliła się z nami przejmującym wyznaniem. Jej słowa pozostaną w was na długo…
Ewa Minge poruszająco o śmierci Katarzyny Stoparczyk. „Była wspaniałym człowiekiem”
Ewa Minge w rozmowie z reporterem Kozaczka podkreśliła, że każda informacja o śmierci jest bardzo trudna i przejmująca. Projektantkę mody szczególnie dotknął fakt, że Katarzyna Stoparczyk zginęła nagle w wyniku wypadku samochodowego w Jeżowem na Podkarpaciu…
Każda śmierć człowieka jest przerażająca. Przerażająca zwłaszcza dlatego, że jest smutna. Każda śmierć jest smutna. Każde odejście jest bardzo smutne. Zwłaszcza dlatego, że ja zawsze myślę o tych, którzy zostają — podsumowała Ewa Minge.
Później Ewa Minge podzieliła się własną historią, kiedy zachorowała na nowotwór i mierzyła się ze śmiertelną chorobą. To trudne doświadczenie zmieniło całe jej życie i teraz inaczej patrzy na świat. Projektantka mody wierzy, że teraz Katarzyna Stoparczyk nie śmierci i jest w lepszej przestrzeni, gdzie nie ma już bólu:
Największym bólem jest strata dla tych, którzy zostają. Dzisiaj bardzo współczuję tym, którzy zostali. Wiem, że była wspaniałym człowiekiem. Kochała dzieci i bardzo je wspierała. Bardzo wiele zrobiła dla świata. Jestem przekonana, że ona już jest w jakimś lepszym wymiarze. Jedyne co, to współczuję tym ludziom, których osierociła… — zakończyła przejmująco Ewa Minge.
Ewa Minge, fot. AKPA.