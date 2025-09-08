Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła polskim show-biznesem. Wiele znanych i lubianych osób zabrało głos po odejściu znanej i lubianej przez widzów dziennikarki m.in. Monika Richardson, Anna Popek, czy też Martyna Wojciechowska. Zapytaliśmy też słynną projektantkę mody oraz uczestniczkę jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” – Ewę Minge, jak zareagowała na tę smutną wiadomość. Artystka podzieliła się z nami przejmującym wyznaniem. Jej słowa pozostaną w was na długo…

Te słowa Ewa Minge usłyszała od matki przed śmiercią: „Nagle podniosła oczy i…”

Ewa Minge poruszająco o śmierci Katarzyny Stoparczyk. „Była wspaniałym człowiekiem”

Ewa Minge w rozmowie z reporterem Kozaczka podkreśliła, że każda informacja o śmierci jest bardzo trudna i przejmująca. Projektantkę mody szczególnie dotknął fakt, że Katarzyna Stoparczyk zginęła nagle w wyniku wypadku samochodowego w Jeżowem na Podkarpaciu…

Każda śmierć człowieka jest przerażająca. Przerażająca zwłaszcza dlatego, że jest smutna. Każda śmierć jest smutna. Każde odejście jest bardzo smutne. Zwłaszcza dlatego, że ja zawsze myślę o tych, którzy zostają — podsumowała Ewa Minge.

34. Festiwal Mozartowski w Warszawie. Elegancka Danuta Stenka, Warnke w satynie, a Minge kusi nogą