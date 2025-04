Ewelina Lisowska jest polską wokalistką, autorką piosenek i kompozytorką. Popularność zyskała za sprawą udziału w programie „X-Factor”. Ma na swoim koncie cztery albumy studyjne: „Aero-Plan”, „Nowe Horyzonty”, „Ponad Wszystko”, czy „Cztery”. Teraz wykonawczyni hitu, takiego jak „Nieodporny rozum” skupia się na rozwijaniu kont w mediach społecznościowych. Ostatnio wstawiła do sieci filmik, na którym pochwaliła się znajomością języka włoskiego. Wspomniała też o swoich chłopaku!

Wokalistka prężnie rozwija swoje konto na TikToku, gdzie obserwuje ją aktualnie ponad 517 tysięcy obserwatorów. To tam wstawia filmiki na temat swoich licznych podróży, czy też życia artystycznego. Ostatnio pochwaliła się faktem, że od 10 miesięcy uczy się jeżyka włoskiego i idzie jej to całkiem sprawnie. Niestety, ale w nauce języka nie może liczyć na pomoc partnera pochodzącego z Włoch, ponieważ, gdy tylko wraca do domu, to jest zmęczony rozmowami w pracy:

Mój chłopak jest Polakiem/Włochem. Teraz pracuje niedaleko Turynu. Mamy tu dlatego. Dlatego spędzam dużo czasu we Włoszech. Uczę się włoskiego od 10 miesięcy, bo ludzie tutaj nie mówią po angielsku i mamy wielu włoskich przyjaciół. Chcę się komunikować. Mam nauczycielkę w Polsce i każdego dnia używam aplikacji Duo Lingo. Mój chłopak nie chce ze mną rozmawiać, bo jest zawsze zmęczony. Za dużo rozmawia w pracy, ale mówi dobrze, bo jest Włochem. Dzisiaj jedziemy do Mediolanu do księgowej — podsumowała Ewelina Lisowska w nowym nagraniu na TikToku.

