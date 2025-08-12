Ada Fijał kusi soczystymi kolorami w modnych stylizacjach. Znamy ceny ubrań!
TYLKO U NAS! Aktorka i influencerka ubrała się bardzo stylowo.
Ada Fijał to aktorka i influencerka, która od lat kojarzy się z modą, stylem, oryginalnymi pomysłami i odważnymi stylistycznymi decyzjami.
Jej wybory modowe zawsze budzą emocje — wielu się podobają, są często zaczątkiem do dyskusji, a nawet krytyki — ale jedno jest pewne: nie da się obok nich przejść obojętnie!
Ada Fijał to prawdziwa trendsetterka, twarz wielu modowych projektów i ikona polskich czerwonych dywanów, nikogo więc nie powinno dziwić, że gwiazda takich formatów modowych jak „Gwiazdy na dywaniku”, „Shopping Queens” czy „Stylowa odnowa” doczekała się autorskiej linii ubrań.
A króluje w niej jej znak rozpoznawczy — róż. W skład kapsułowej kolekcji stworzonej z PG Clothes wchodzą krawaty w 4 kolorach, koszule, dres, sukienka i — w przypadku Ady — obowiązkowy garnitur.
Zaprojektowane z dbałością o detal, uszyte z jakościowych materiałów i przygotowane przez zespół pod dowództwem Ady Fijał ubrania, to idealna baza dla niezliczonych stylizacji.
Chciałam, żeby można było je łączyć na różne sposoby, nie tylko z sobą, ale też z tym, co już mamy w szafie — komentuje Fijał i nie kryje ekscytacji.
„Spełniłam odkładane od dawna marzenie i mam nadzieję, że odrobina mojego szaleństwa wpadnie do Waszych szaf, zrobi małe zamieszanie w garderobach i poprawi Wam humor kolorem i energią” — dodała.
Kolekcję wyróżniają nie tylko żywe kolory, ale i dobre materiały — jakość w przystępnych cenach. Znajdziemy w niej między innymi krawaty ze 100% wiskozy po 200 zł, uniwersalną sukienkę 100% wiskoza za 800 zł, koszulę również z wiskozy — za 650 zł. Garnitur za 1600 zł to klejnot w koronie kolekcji — każda kobieta powinna mieć w szafie choć jeden!
Co myślicie o ubraniach zaprojektowanych przez Adę Fijał? Jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii!
