Doda przez lata wielokrotnie miała złamane serce. Jej miłosne relacje z Radosławem Majdanem i Emilem Stępniem zakończyły się głośnymi rozwodami. Oprócz tego także do historii przeszły jej związki z: Adamem „Nergalem” Darskim, Emilem Haidarem, czy też Dariuszem Pachutem. Wiele osób w ostatnim czasie zaczęło się zastanawiać, czy Doda odnalazła w końcu swoją wymarzoną miłość. Zadaliśmy jej to pytanie w jednym z wywiadów. Zaskoczyła nas bardzo szczerymi słowami!

Doda zdradziła, czy jej serce jest zajęte. Padła wymowna odpowiedź!

Doda w rozmowie z reporterem Kozaczka odniosła się do spekulacji na temat życia miłosnego. Wokalistka jasno dała do zrozumienia, że nie będzie już nigdy publicznie wypowiadała się na temat życia miłosnego. Nauczyła się na swoich dawnych błędach z przeszłości i teraz o miłości mówi tylko bliskim, a nie mediom:

Co wy macie z tym usilnym zmuszaniem ludzi do posiadania relacji i do zmuszenia kogoś, żeby się na ten temat wypowiadał? Im bardziej byłabym zakochana, tym bardziej nikomu tego bym nie powiedziała. Po wszystkich moich sytuacjach w życiu musiałabym być kompletnym debilem, bądź atencyjną psychopatką, żeby nadal eksponować swój związek i nadal o tym mówić — podsumowała wymownie Doda.

