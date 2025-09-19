TYLKO U NAS! Doda jest szczęśliwie zakochana? Wyjawiła, jaka jest prawda!
Takiej odpowiedzi chyba nikt się nie spodziewał!
Doda przez lata wielokrotnie miała złamane serce. Jej miłosne relacje z Radosławem Majdanem i Emilem Stępniem zakończyły się głośnymi rozwodami. Oprócz tego także do historii przeszły jej związki z: Adamem „Nergalem” Darskim, Emilem Haidarem, czy też Dariuszem Pachutem. Wiele osób w ostatnim czasie zaczęło się zastanawiać, czy Doda odnalazła w końcu swoją wymarzoną miłość. Zadaliśmy jej to pytanie w jednym z wywiadów. Zaskoczyła nas bardzo szczerymi słowami!
Doda zdradziła, czy jej serce jest zajęte. Padła wymowna odpowiedź!
Doda w rozmowie z reporterem Kozaczka odniosła się do spekulacji na temat życia miłosnego. Wokalistka jasno dała do zrozumienia, że nie będzie już nigdy publicznie wypowiadała się na temat życia miłosnego. Nauczyła się na swoich dawnych błędach z przeszłości i teraz o miłości mówi tylko bliskim, a nie mediom:
Co wy macie z tym usilnym zmuszaniem ludzi do posiadania relacji i do zmuszenia kogoś, żeby się na ten temat wypowiadał? Im bardziej byłabym zakochana, tym bardziej nikomu tego bym nie powiedziała. Po wszystkich moich sytuacjach w życiu musiałabym być kompletnym debilem, bądź atencyjną psychopatką, żeby nadal eksponować swój związek i nadal o tym mówić — podsumowała wymownie Doda.
Następnie Doda wspomniała także o tym, że przyrzekła fanom pewną rzecz. Wokalistka podkreśliła, że nie złamie swojego słowa i nie będzie zdradzała zbyt wielu szczegółów ze swojego życia uczuciowego, ponieważ jej to nie służy:
Uczę się na swoich błędach. Mam nadzieję, że ludzie i moi fani też to doceniają. Nie jest to rodzaj jakiegoś kłamstwa, tuszowania czy zatajania oraz wymyślania czegokolwiek. Po prostu bardzo chciałabym zostawić swoje prywatne, intymne życie po wielu błędach, których dokonałam w swoim życiu i dużo mnie kosztowały. Zrobiłam to dla siebie, bo wiem, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje publiczności. Nie potrzebuje być eksponowane na Instagramie, czy Facebooku. To nie jest nikomu do niczego niepotrzebne — dodała piosenkarka.