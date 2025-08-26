Kim jest druga żona Daniela Martyniuka, Faustyna? Pracuje w PROKURATURZE!
Para miała bajeczny ślub i od niedawna spełniają się w roli rodziców.
1 / 7
Daniel Martyniuk, czyli syn znanego muzyka disco polo Zenka Martyniuka i jego obecna żona Faustyna Jamiołkowska (obecnie Martyniuk) zaczęli się spotykać już w 2017 roku. To właśnie wtedy zaczęła się ich wspólna relacja, która jednak szybko upadła, bo młody Martyniuk poznał Ewelinę Golczyńską, czyli swoją obecną ex-żonę.
2 / 7
Warto wspomnieć, że Ewelina i Daniel zostali małżeństwem w 2018 roku, a w lutym 2019 roku para doczekała się córki Laury. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało i w 2020 roku doszło do rozwodu.
„To był najgorszy dzień w moim życiu, ten ślub. Bez kitu. Oboje tego nie chcieliśmy. To był jakiś cyrk. My się w ogóle nie znaliśmy (…). Ja po tej uroczystości to ona pojechała do siebie do domu, a ja do siebie do Warszawy. To dziwactwo było, to nie wiem, co to było. Porażka (…). To było czyste zło. Od razu powinienem, ja mogłem przed kościołem uciec. Ja w ogóle uciekałem z kościoła, tylko księdza spotkałem. Spotkałem też teścia, teścia olałem. Była taka lipa, nie wiem, a powinienem od razu wyjść. I gdyby tak się skończyło, byłoby super. Gdybym mógł cofnąć czas, to tak bym właśnie zrobił” – mówił kiedyś Daniel Martyniuk u Żurnalisty.
3 / 7
W międzyczasie kiedy doszło do rozpadu pierwszego małżeństwa Daniela, jego relacja z Faustyną na nowo zaczęła tętnić. Związek tej dwójki także nie ominęły burzliwe sytuacje. Kilka lat temu szerokim echem w mediach obiły słowa młodego Martyniuka, w których obrażał rodzinę swojej wtedy, przyszedł małżonki, mówiąc: „banda oszustów, którzy kupili sobie dyplomy i wstrzykują ludziom benzynę w usta”.
4 / 7
Po czasie ich konflikt jednak ucichł, a para dała sobie jeszcze szansę. W sierpniu 2022 r. Daniel Martyniuk oświadczył się swojej ukochanej w Wenecji, a 23 października 2023 r. para stanęła na ślubnym kobiercu. Ich ceremonia była jak z bajki i odbyła się na rajskiej wsypie Bali.
„W Polsce przed wyjazdem bliscy nas pobłogosławili. A dlaczego Bali? Tak wybraliśmy, ale po przyjeździe tutaj wiemy, że to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć. To miejsce zostanie z nami na zawsze” – mówiła Faustyna „Plejadzie”.
5 / 7
Niedawno, a dokładnie 15 czerwca 2025 roku Daniel i Faustyna zostali także rodzicami swojej pierwszej pociechy. Maluch otrzymał imię Florian i stał się oczkiem w głowie rodziców i dziadków.
6 / 7
Być może nie każdy wie, ale obecna żona Daniela Martyniuka jest doktorantem stacjonarnych studiów Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Prawa.
Poza tym została asystentką prokuratora w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga oraz współdziała naukowo ze środowiskiem adwokackim.
Warto dodać, że w przeszłości nowa żona Daniela chciała zostać radną w Mochowie, czyli wsi znajdującej się w powiecie sierpeckim. Startowała z KWW Inicjatywa Samorządowa Mieszkańców, uzyskując w wyborach wynik ponad 3 procent głosów, przez co ostatecznie nie została radną.
7 / 7
Obecnie w życiu młodych małżonków i świeżo upieczonych rodziców, chyba nie dzieje się najlepiej. Wskazywać na to mają ostatnie, dość niepokojące wpisy syna króla disco polo. Nie jest tajemnicą, że Daniel znany jest w mediach ze swoich kontrowersyjnych zachowań, a coraz nowsze wpisy młodego Martyniuka pokazują, że ich małżeński konflikt wcale nie stygnie.
„Moja żona ma mnie przeprosić. Co ja jest śmieć jakiś? Nara. Albo przeprasza albo będą ją jechał dopóki nie weźmie rozwodu” – pisał niedawno Daniel na Instastories.
Teraz młody Martyniuk ponownie uderzył w swoją żonę, gdzie zarzucił jej, że ta kupiła sobie doktorat, pisząc: „Wiecie, jak się kupuje doktorat? Tak, jak to zrobiła moja żoneczka. Mamusia we wszystkim pomaga oczywiście. Mamusia napisała jej pracę. Mamusia zrobiła za nią wszystko. Dwie doktorantki nie potrafią do końca po polsku rozmawiać. Doktor ma znać minimum trzy języki”.
Anonim | 26 sierpnia 2025
Kurczątko! Źle się dzieje
Anonim | 26 sierpnia 2025
Kadra TJ I MA NIW JESTEM, I YE. DO N I ALKOHOLE POL N z ioasu jak tuba n Lodówkę kuchenkę,s