Kim jest druga żona Daniela Martyniuka, Faustyna? Pracuje w PROKURATURZE!

Kim jest druga żona Daniela Martyniuka?

Warto wspomnieć, że Ewelina i Daniel zostali małżeństwem w 2018 roku, a w lutym 2019 roku para doczekała się córki Laury. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało i w 2020 roku doszło do rozwodu.

„To był najgorszy dzień w moim życiu, ten ślub. Bez kitu. Oboje tego nie chcieliśmy. To był jakiś cyrk. My się w ogóle nie znaliśmy (…). Ja po tej uroczystości to ona pojechała do siebie do domu, a ja do siebie do Warszawy. To dziwactwo było, to nie wiem, co to było. Porażka (…). To było czyste zło. Od razu powinienem, ja mogłem przed kościołem uciec. Ja w ogóle uciekałem z kościoła, tylko księdza spotkałem. Spotkałem też teścia, teścia olałem. Była taka lipa, nie wiem, a powinienem od razu wyjść. I gdyby tak się skończyło, byłoby super. Gdybym mógł cofnąć czas, to tak bym właśnie zrobił” – mówił kiedyś Daniel Martyniuk u Żurnalisty.